Filtro plissettato piatto
Filtro plissettato piatto per SE 5100
Filtro plissettato piatto per SE 5100. Alto potere di trattenere la polvere.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale filtrante
- Consente l'aspirazione a umido e a secco senza dover cambiare il filtro
- Elevato grado di ritenzione della polvere
Installazione flessibile
- Facile da pulire
Costruzione compatta
- Un'ampia area di filtro nel minor spazio possibile
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|marrone
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|205 x 75 x 73