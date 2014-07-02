Filtro plissettato piatto

Filtro plissettato piatto per SE 5100

Filtro plissettato piatto per SE 5100. Alto potere di trattenere la polvere.

Caratteristiche e vantaggi
Materiale filtrante
  • Consente l'aspirazione a umido e a secco senza dover cambiare il filtro
  • Elevato grado di ritenzione della polvere
Installazione flessibile
  • Facile da pulire
Costruzione compatta
  • Un'ampia area di filtro nel minor spazio possibile
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore marrone
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 205 x 75 x 73
