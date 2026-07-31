Kit avvolgitubo per HDS Compact, 20 m
Kit di attacco avvolgitubo per installazione sulla macchina. Per lo stoccaggio sicuro e salvaspazio dei tubi ad alta pressione (con un tubo di collegamento per l'uscita ad alta pressione della macchina). Girevole sotto pressione con attacco per attacco maschio.
Kit di attacco avvolgitubo per installazione sulla macchina. Per lo stoccaggio sicuro e salvaspazio dei tubi ad alta pressione (con un tubo di collegamento per l'uscita ad alta pressione della macchina). Girevole sotto pressione con attacco per attacco maschio.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|20
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|3,4
Scope of supply
- Avvolgi tubo
- Tubo di collegamento