Idropulitrice alta pressione HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, la potente idropulitrice trifase ad acqua calda Compatta con efficienza ecologica e stadio vapore, pompa assiale a 3 pistoni e pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced.
La potente idropulitrice trifase ad acqua calda della classe compatta: l'HDS 8/18-4 C con modalità eco!efficiency e stadio vapore convince per l'ergonomia e la facilità d'uso. Il potente motore a 4 poli è raffreddato ad acqua. Una robusta pompa assiale con tre pistoni in ceramica genera un'elevata pressione. La pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced con servo control per una facile regolazione della pressione e della portata d'acqua, la tecnologia brevettata degli ugelli e i raccordi rapidi EASY!Lock consentono di lavorare in modo ergonomico. Il Soft Damping System (SDS) riduce le vibrazioni. La tecnologia ad acqua calda disgrega efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti, che vengono dosati con precisione da un serbatoio da 15,5 litri. L'HDS 8/18-4 C, di facile manutenzione, è progettato per l'uso quotidiano in condizioni difficili. L'opzione di decalcificazione, il filtro dell'acqua e la valvola di sicurezza proteggono la tecnologia. Il robusto telaio protegge dagli urti, mentre le grandi ruote e il rullo/castone di sterzo offrono un'elevata manovrabilità. Gli accessori possono essere riposti in un vano integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Molto efficiente
- Modalità eco!efficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%
Ampia gamma raccordi EASY!Lock
- Pistola EASY!Force Advanced per la riduzione dello sforzo dell'operatore
- La pressione e la portata possono essere regolati direttamente sulla lanca attraverso il regolatore Servo Control
- Lancia rotante in acciaio INOX da 1050mm.
Sicurezza d'esercizio
- Il filtro d'acqua è facilmente accessibile e protegge la pompa del motore contro le particelle di sporco.
- Valvola di sicurezza, dell'acqua e per il carburante che assicura il corretto svolgimento del lavoro.
Alta affidabilità
- Sistema per perevnire la formazione di calcare sulla serpentina
- Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nelsistema alta pressione.
Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina
- Ganci porta acvo e porta tubo
- Vano per gli ugelli
- Vano porta lancia
Dosatore detergente
- dosaggio detergente preciso con funzione di risciacquo.
- Serbatoio capiente con apertura di riempimento
Manovrabilià
- Design "Jogger" con ruote posteriori ampie e rotella anteriore pivottante
- Pedale di spinta per sollevamento anteriore: agevola il superamento di ostacoli e gradini.
- Maniglie di spinta per un facile trasporto e manovrabilità.
Facile da usare
- Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|300 - 800
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pressione max. (bar)
|220
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Potenza allacciata (kW)
|6
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|5,2
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|025
|Serbatoio combustible (l)
|15
|Peso (con accessori) (kg)
|119,4
|Peso con imballo (kg)
|131,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Sistema SDS (ammortizzazione morbida)
- Pressostato
Videos
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione