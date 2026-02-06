La potente idropulitrice trifase ad acqua calda della classe compatta: l'HDS 8/18-4 C con modalità eco!efficiency e stadio vapore convince per l'ergonomia e la facilità d'uso. Il potente motore a 4 poli è raffreddato ad acqua. Una robusta pompa assiale con tre pistoni in ceramica genera un'elevata pressione. La pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced con servo control per una facile regolazione della pressione e della portata d'acqua, la tecnologia brevettata degli ugelli e i raccordi rapidi EASY!Lock consentono di lavorare in modo ergonomico. Il Soft Damping System (SDS) riduce le vibrazioni. La tecnologia ad acqua calda disgrega efficacemente anche i lubrificanti e riduce l'uso di detergenti, che vengono dosati con precisione da un serbatoio da 15,5 litri. L'HDS 8/18-4 C, di facile manutenzione, è progettato per l'uso quotidiano in condizioni difficili. L'opzione di decalcificazione, il filtro dell'acqua e la valvola di sicurezza proteggono la tecnologia. Il robusto telaio protegge dagli urti, mentre le grandi ruote e il rullo/castone di sterzo offrono un'elevata manovrabilità. Gli accessori possono essere riposti in un vano integrato.