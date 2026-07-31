Lama seghetto
Perfettamente compatibile con la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher: il binario di guida è semplicissimo da cambiare e aiuta a fornire i migliori risultati di taglio possibili.
Il binario di guida CNS 18-30 è l'accessorio ideale per la motosega a batteria CNS 18-30 e offre numerosi vantaggi. Il binario è facile e veloce da cambiare ed è progettato per essere ultra robusto e duraturo. Utilizzato in combinazione con la catena, il binario di guida offre la massima sicurezza grazie a un basso effetto di contraccolpo, consentendo agli utenti di lavorare in completa sicurezza e controllo e offre anche le migliori prestazioni di taglio possibili in un'ampia gamma di applicazioni. Il binario di guida CNS 18-30 è la scelta perfetta per chiunque abbia bisogno di una motosega Kärcher affidabile e potente per lavori in giardino.
Caratteristiche e vantaggi
Guida di guida premium
- Per prestazioni di taglio ottimali.
Cambio lama senza utensili
- Sostituzione rapida e semplice della lama della sega senza bisogno di attrezzi.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|353 x 51
Aree di applicazione
- Abbattimento di piccoli alberi
- Rami
- Legna da ardere