Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. La lancia in schiuma Kärcher è ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto. Altre caratteristiche: connettore rotante (M 22 x 1,5) e dosaggio variabile del detergente tramite controllo sulla lancia.