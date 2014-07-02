Lancia Mangiasporco DB 160
Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.
Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
- Rimuove lo sporco ostinato anche dalle superfici delicate
Potente pulizia ad alta pressione
- Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Raccordo a baionetta
- Estremamente facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|468 x 51 x 51
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Anche su sporco ostinato
- Muri del giardino e in pietra
- Muschio