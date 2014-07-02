Lancia Mangiasporco DB 160

Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.

Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
  • Rimuove lo sporco ostinato anche dalle superfici delicate
Potente pulizia ad alta pressione
  • Rimuove efficacemente lo sporco ostinato
Raccordo a baionetta
  • Estremamente facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 468 x 51 x 51
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Anche su sporco ostinato
  • Muri del giardino e in pietra
  • Muschio