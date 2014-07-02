Mini lancia Vario Power VP 145 con giunto regolabile
La mini lancia ruotabile a 360° permette di regolare sia la pressione che la direzione del getto. Ottime per le aree difficili da raggiungere e compatibile con le idropulitrici K 2 e K4.
Mini Lancia Vario Power che permette di regolare la pressione del getto e la sua posizione in un'infinità di posizioni, grazie al giunto snodabile e ruotabile a 360°. Questo giungo, leggero e flessibile, è l'ideale per la pulizia di aree strette e difficili da raggiungere. Compatibile con le idropulitrici della gamma K 2 e K 4.
Caratteristiche e vantaggi
Aggiornamenti continui
- Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Risparmio di tempo
- Non è necessario cambiare la lancia.
Giunto flessibile
- Giunto regolabile a 360°
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|166 x 42 x 62
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
- Pulizia dei cerchioni dell'auto.
- Vasi per fiori
- Bidoni della spazzatura