Mini Lancia Vario Power che permette di regolare la pressione del getto e la sua posizione in un'infinità di posizioni, grazie al giunto snodabile e ruotabile a 360°. Questo giungo, leggero e flessibile, è l'ideale per la pulizia di aree strette e difficili da raggiungere. Compatibile con le idropulitrici della gamma K 2 e K 4.