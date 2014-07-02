Rullo in microfibra, 300 mm

Primo rullo in microfibra al mondo. Lungo 300mm. Combina l'ottima capacità pulente della microfibra con i vantaggi della tecnologia a rullo. Ottimo per pulire pavimenti piastrellati.

Primo rullo in microfibra al mondo. Lungo 300mm. Combina l'ottima capacità pulente della microfibra con i vantaggi della tecnologia a rullo. Ottimo per pulire pavimenti piastrellati. I risultati sono ancora più splendenti se si utilizza il detergente universale RM 743.

Specifiche

Dati tecnici

Colore verde chiaro
Lunghezza (mm) 300
Materiale della spazzola microfibra
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 330 x 75 x 70
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