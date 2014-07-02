Rullo in microfibra, 300 mm
Primo rullo in microfibra al mondo. Lungo 300mm. Combina l'ottima capacità pulente della microfibra con i vantaggi della tecnologia a rullo. Ottimo per pulire pavimenti piastrellati.
Primo rullo in microfibra al mondo. Lungo 300mm. Combina l'ottima capacità pulente della microfibra con i vantaggi della tecnologia a rullo. Ottimo per pulire pavimenti piastrellati. I risultati sono ancora più splendenti se si utilizza il detergente universale RM 743.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|verde chiaro
|Lunghezza (mm)
|300
|Materiale della spazzola
|microfibra
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|330 x 75 x 70