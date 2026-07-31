Rullo multisuperficie per FCV
Rullo multisuperficie per la pulizia e la cura delicata di tutti i pavimenti. Senza pelucchi, assorbente e resistente. Adatto ai modelli KFL 1, FCV 2 e FCV 3.
Semplicemente pulito: il rullo multisuperficie per gli aspirapolvere Kärcher KFL 1, FCV 2 e FCV 3 garantisce una pulizia e una cura delicate di tutti i pavimenti, anche del parquet. Il rullo multisuperficie di alta qualità è privo di pelucchi, assorbente ed estremamente resistente.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
Particolarmente pulito
- Igienizza in diversi ambiti applicativi (bagni, cucine, fessure)
- In combinazione con il sistema a doppio serbatoio degli aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher, eliminano in modo affidabile fino al 99% di tutti i batteri dal pavimento, come dimostrato da test di laboratorio.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|247 x 132 x 60
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Parquet verniciati