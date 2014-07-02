Rullo spazzola, Morbido, Bianco, 300 mm

Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 300mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.15mm, lunghezza 11.5mm.

Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 300mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.15mm, lunghezza 11.5mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Lunghezza (mm) 300
Grado di durezza Morbido
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
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