Rullo spazzola, Morbido, Bianco, 300 mm
Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 300mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.15mm, lunghezza 11.5mm.
Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 300mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.15mm, lunghezza 11.5mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Lunghezza (mm)
|300
|Grado di durezza
|Morbido
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3