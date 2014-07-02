Rullospazzola per battitappeto
Spazzola a rullo morbida con una lunghezza di 356 mm e setole nere standard in poliammide per tutti gli aspirapolvere verticali a spazzola CV 38/1 e CV 38/2 di Kärcher.
Spazzola a rullo da 356 mm per tutti gli aspirapolvere verticali a spazzola CV 38/1 e CV 38/2. Il rullo è dotato di setole morbide in poliammide nere da 10 mm. Diametro delle setole: 0,25 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza della spazzola (mm)
|356
|Grado di durezza
|medio/duro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|356 x 61 x 61