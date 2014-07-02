Rullospazzola per battitappeto

Spazzola a rullo morbida con una lunghezza di 356 mm e setole nere standard in poliammide per tutti gli aspirapolvere verticali a spazzola CV 38/1 e CV 38/2 di Kärcher.

Spazzola a rullo da 356 mm per tutti gli aspirapolvere verticali a spazzola CV 38/1 e CV 38/2. Il rullo è dotato di setole morbide in poliammide nere da 10 mm. Diametro delle setole: 0,25 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza della spazzola (mm) 356
Grado di durezza medio/duro
Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 356 x 61 x 61
Macchine compatibili
Prodotti in gamma