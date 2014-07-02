Sacchetti filtranti in pile, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere a secco Kärcher. Contenuto: confezione da 10.

Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto estremamente resistenti allo strappo, a 3 strati, classe di polvere M. I sacchetti filtro in tessuto non tessuto hanno da 2 a 3 volte la capacità dei tradizionali sacchetti filtro in carta. Di serie per T 10/1 e T 12/1. Contenuto: x10.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 10
Colore Bianco
Peso (kg) 0,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 365 x 240 x 85
Macchine compatibili
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