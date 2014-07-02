Sacchetti filtranti in pile, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere a secco Kärcher. Contenuto: confezione da 10.
Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto estremamente resistenti allo strappo, a 3 strati, classe di polvere M. I sacchetti filtro in tessuto non tessuto hanno da 2 a 3 volte la capacità dei tradizionali sacchetti filtro in carta. Di serie per T 10/1 e T 12/1. Contenuto: x10.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|10
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|365 x 240 x 85