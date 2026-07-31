Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 22/1

Set di 5 sacchetti filtro in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.

Sacco filtrante in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 5
Colore Bianco
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 325 x 245 x 35