Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 22/1
Set di 5 sacchetti filtro in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.
Sacco filtrante in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te. Certificati per classi di polvere L.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|325 x 245 x 35