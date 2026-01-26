Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L
Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi-automatico. Ottimo per essere trasportato ovunque.
Piccolo, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma: il nostro aspirapolvere NT 22/1 Ap garantisce risultati impressionanti durante i lavori di pulizia leggeri e moderati in una serie di applicazioni commerciali. Grazie al sistema di pulizia filtro semi-automatico e al filtro a cartuccia PES resistente all'umidità, può trattare polvere, sporco grossolano e liquidi senza sforzo. Il collegamento del tubo di aspirazione direttamente sulla testa del dispositivo consente il massimo utilizzo della capacità del contenitore. Le sue dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono un utilizzo e trasportato facile e comodo.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero con dimensioni compatteLa macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Pulizia del filtro semiautomaticaSistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidiIl filtro a cartuccia in PES permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro. Filtro in PES lavabile.
Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore
- Si sfrutta tutta la capacità del vano raccolta
- Lavora per lunghi periodi facendo risparmiare tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|72
|Aspirazione (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacità del contenitore (l)
|22
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1300
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|6
|Rumorosità (dB(A))
|71
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|5,7
|Peso con imballo (kg)
|8,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: PES
Dotazione
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
- Per lavori di pulizia di media intensità in diversi ambiti applicativi.