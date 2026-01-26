Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L

Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi-automatico. Ottimo per essere trasportato ovunque.

Piccolo, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma: il nostro aspirapolvere NT 22/1 Ap garantisce risultati impressionanti durante i lavori di pulizia leggeri e moderati in una serie di applicazioni commerciali. Grazie al sistema di pulizia filtro semi-automatico e al filtro a cartuccia PES resistente all'umidità, può trattare polvere, sporco grossolano e liquidi senza sforzo. Il collegamento del tubo di aspirazione direttamente sulla testa del dispositivo consente il massimo utilizzo della capacità del contenitore. Le sue dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono un utilizzo e trasportato facile e comodo.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L: Leggero con dimensioni compatte
Leggero con dimensioni compatte
La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L: Pulizia del filtro semiautomatica
Pulizia del filtro semiautomatica
Sistema di pulizia filtro semi automatico per mantenere costante la potenza di aspirazione.
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L: Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
Il filtro a cartuccia in PES permette di aspirare contemporaneamente solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro. Filtro in PES lavabile.
Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore
  • Si sfrutta tutta la capacità del vano raccolta
  • Lavora per lunghi periodi facendo risparmiare tempo.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 72
Aspirazione (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacità del contenitore (l) 22
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1300
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 6
Rumorosità (dB(A)) 71
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 5,7
Peso con imballo (kg) 8,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: PES

Dotazione

  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: II
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap L
Videos
Aree di applicazione
  • Per lavori di pulizia di media intensità in diversi ambiti applicativi.
Accessori