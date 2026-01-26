Piccolo, potente, affidabile, estremamente versatile e leggero come una piuma: il nostro aspirapolvere NT 22/1 Ap garantisce risultati impressionanti durante i lavori di pulizia leggeri e moderati in una serie di applicazioni commerciali. Grazie al sistema di pulizia filtro semi-automatico e al filtro a cartuccia PES resistente all'umidità, può trattare polvere, sporco grossolano e liquidi senza sforzo. Il collegamento del tubo di aspirazione direttamente sulla testa del dispositivo consente il massimo utilizzo della capacità del contenitore. Le sue dimensioni molto compatte e il peso ridotto consentono un utilizzo e trasportato facile e comodo.