Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L

Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi-automatico e presa elettroutensile. Ottimo per essere trasportato ovunque. Perfetto per i commercianti.

I commercianti apprezzeranno davvero questa piccola potenza. Il nostro aspirapolvere NT 22/1 Ap Te ha una presa elettroutensile, è molto leggero e quindi sempre comodo da trasportare e impressiona durante il lavoro di pulizia per la sua forte potenza di aspirazione. Polvere, sporco grossolano o liquidi: grazie al sistema di pulizia del filtro semi-automatico e al filtro a cartuccia PES resistente all'umidità, svolge il suo lavoro in modo affidabile e accurato. Qui, il collegamento del tubo di aspirazione integrato direttamente nella testa del dispositivo consente il massimo utilizzo della capacità del contenitore. Ciò significa che il NT 22/1 Ap Te, facile da usare e versatile, è il compagno ideale per i lavori di installazione e ristrutturazione, la pulizia degli edifici e molte altre applicazioni commerciali.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L: Leggero con dimensioni compatte
Leggero con dimensioni compatte
La macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L: Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi
Facile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi. Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso. Sostenibilità: il filtro a cartuccia PES è lavabile.
Presa elettroutensile con ON/OFF automatico
  • L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
  • Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
  • Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Adattatore per utensili elettrici
  • Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
  • Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
  • Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s) 72
Aspirazione (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacità del contenitore (l) 22
Materiale vano di raccolta Plastica
Potenza assorbita (W) max. 1300
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 6
Rumorosità (dB(A)) 72
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 6,1
Peso con imballo (kg) 9,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: PES
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili

Dotazione

  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L
Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L
Videos
Aree di applicazione
  • Per lavori di pulizia di media intensità in diversi ambiti applicativi.
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido
Accessori