Bidone aspiratutto NT 22/1 Ap Te L
Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi-automatico e presa elettroutensile. Ottimo per essere trasportato ovunque. Perfetto per i commercianti.
I commercianti apprezzeranno davvero questa piccola potenza. Il nostro aspirapolvere NT 22/1 Ap Te ha una presa elettroutensile, è molto leggero e quindi sempre comodo da trasportare e impressiona durante il lavoro di pulizia per la sua forte potenza di aspirazione. Polvere, sporco grossolano o liquidi: grazie al sistema di pulizia del filtro semi-automatico e al filtro a cartuccia PES resistente all'umidità, svolge il suo lavoro in modo affidabile e accurato. Qui, il collegamento del tubo di aspirazione integrato direttamente nella testa del dispositivo consente il massimo utilizzo della capacità del contenitore. Ciò significa che il NT 22/1 Ap Te, facile da usare e versatile, è il compagno ideale per i lavori di installazione e ristrutturazione, la pulizia degli edifici e molte altre applicazioni commerciali.
Caratteristiche e vantaggi
Leggero con dimensioni compatteLa macchina è facile e conveniente da trasportare e conservare.
Pulizia semiautomatica del filtro ApEfficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidiFacile passaggio dalla modalità aspirapolvere per liquidi a quella per solidi. Non è necessario asciugare il filtro a cartuccia PES prima dell'uso. Sostenibilità: il filtro a cartuccia PES è lavabile.
Presa elettroutensile con ON/OFF automatico
- L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
- Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
- Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Adattatore per utensili elettrici
- Consente di forare, segare o levigare senza generare polvere utilizzando utensili elettrici.
- Dotato di attacco in gomma e anello rotante per aria falsa.
- Ghiera girevole per la regolazione della potenza di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|72
|Aspirazione (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacità del contenitore (l)
|22
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 1300
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|6
|Rumorosità (dB(A))
|72
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|6,1
|Peso con imballo (kg)
|9,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.9 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 505 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: PES
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
Dotazione
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
Videos
Aree di applicazione
- Per lavori di pulizia di media intensità in diversi ambiti applicativi.
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido