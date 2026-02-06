I commercianti apprezzeranno davvero questa piccola potenza. Il nostro aspirapolvere NT 22/1 Ap Te ha una presa elettroutensile, è molto leggero e quindi sempre comodo da trasportare e impressiona durante il lavoro di pulizia per la sua forte potenza di aspirazione. Polvere, sporco grossolano o liquidi: grazie al sistema di pulizia del filtro semi-automatico e al filtro a cartuccia PES resistente all'umidità, svolge il suo lavoro in modo affidabile e accurato. Qui, il collegamento del tubo di aspirazione integrato direttamente nella testa del dispositivo consente il massimo utilizzo della capacità del contenitore. Ciò significa che il NT 22/1 Ap Te, facile da usare e versatile, è il compagno ideale per i lavori di installazione e ristrutturazione, la pulizia degli edifici e molte altre applicazioni commerciali.