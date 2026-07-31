I sacchetti filtranti in pile antistrappo sono personalizzati per la stazione di aspirazione dell'RCV 5 e convincono per l'estrema robustezza del materiale e l'elevata ritenzione di polvere. Ciò garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata della stazione, consentendo al robot aspirapolvere di essere utilizzato in modo ancora più autonomo. La fornitura comprende tre sacchetti.