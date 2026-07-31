Sacchetto filtro set di 3
I sacchetti filtranti in pile di alta qualità per la stazione di aspirazione dell'RCV 5 assicurano un'eliminazione semplice dello sporco e della polvere.
I sacchetti filtranti in pile antistrappo sono personalizzati per la stazione di aspirazione dell'RCV 5 e convincono per l'estrema robustezza del materiale e l'elevata ritenzione di polvere. Ciò garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata della stazione, consentendo al robot aspirapolvere di essere utilizzato in modo ancora più autonomo. La fornitura comprende tre sacchetti.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale in pile per un'eccellente ritenzione della polvere e una potenza di aspirazione costante
Materiale in pile resistente allo strappo, particolarmente adatto alle applicazioni più lunghe
Apertura per la polvere bloccabile per uno smaltimento igienico del sacco filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|185 x 155 x 145
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- tappeti a pelo corto