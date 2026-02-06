Le spazzole laterali, costituite da un mix di setole standard e setole tre volte più dure, sono ideali per scrostare e spazzare i rifiuti bagnati da vialetti e piazzette. Per esempio, possono essere utilizzate per spazzare via le foglie bagnate dalla pioggia e incrostate a terra, erba fresca appena tagliata o qualsiasi altro tipo di rifiuto umido. Le spazzole laterali sono adatte per spazzatrici a spinta S4 e S4 Twin.