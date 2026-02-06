Set di due spazzole laterali
Due spazzole laterali per spazzatrici S4 con speciale design per la raccolta di rifiuti umidi, per esempio foglie o erba appena tagliata.
Le spazzole laterali, costituite da un mix di setole standard e setole tre volte più dure, sono ideali per scrostare e spazzare i rifiuti bagnati da vialetti e piazzette. Per esempio, possono essere utilizzate per spazzare via le foglie bagnate dalla pioggia e incrostate a terra, erba fresca appena tagliata o qualsiasi altro tipo di rifiuto umido. Le spazzole laterali sono adatte per spazzatrici a spinta S4 e S4 Twin.
Caratteristiche e vantaggi
Configurazione speciale della spazzola composta da una miscela di setole standard e setole tre volte più dure
- Migliore forza di uscita per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi.
- Anche i rifiuti fini vengono spazzati in modo affidabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|250 x 250 x 50
Aree di applicazione
- Sentieri
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido