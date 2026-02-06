Set di due spazzole laterali

Due spazzole laterali per spazzatrici S4 con speciale design per la raccolta di rifiuti umidi, per esempio foglie o erba appena tagliata.

Le spazzole laterali, costituite da un mix di setole standard e setole tre volte più dure, sono ideali per scrostare e spazzare i rifiuti bagnati da vialetti e piazzette. Per esempio, possono essere utilizzate per spazzare via le foglie bagnate dalla pioggia e incrostate a terra, erba fresca appena tagliata o qualsiasi altro tipo di rifiuto umido. Le spazzole laterali sono adatte per spazzatrici a spinta S4 e S4 Twin.

Caratteristiche e vantaggi
Configurazione speciale della spazzola composta da una miscela di setole standard e setole tre volte più dure
  • Migliore forza di uscita per sciogliere e spazzare i rifiuti umidi.
  • Anche i rifiuti fini vengono spazzati in modo affidabile.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 250 x 250 x 50
Macchine compatibili
Aree di applicazione
  • Sentieri
  • All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido