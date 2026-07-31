Set pavimenti EasyFix per pulitori a vapore SC: bocchetta pavimenti e panno EasyFix
Il set pavimenti per pulitori a vapore SC EasyFix, composto da bocchetta pavimenti e un panno in microfibra, è il tuo alleato per igienizzare i pavimenti.
La bocchetta per pavimenti compatibile con tutti i pulitori a vapore EasyFix, qui dotata di un panno per pavimenti in microfibra compatibile, garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri, anche negli angoli e lungo i battiscopa. Utilizzando l'intelligente sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e rapidamente attaccato e staccato dalla bocchetta, senza entrare in contatto con lo sporco: basta premere il panno in microfibra sulla bocchetta per pavimenti EasyFix e staccarlo grazie alla linguetta.
Caratteristiche e vantaggi
Comodo sistema hook-and-loop
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
Tecnologia lamellare innovativa
Giunto flessibile
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
Microfibra di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|314 x 177 x 97
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle