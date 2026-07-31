Set pavimenti EasyFix per pulitori a vapore SC: bocchetta pavimenti e panno EasyFix

Il set pavimenti per pulitori a vapore SC EasyFix, composto da bocchetta pavimenti e un panno in microfibra, è il tuo alleato per igienizzare i pavimenti.

La bocchetta per pavimenti compatibile con tutti i pulitori a vapore EasyFix, qui dotata di un panno per pavimenti in microfibra compatibile, garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri, anche negli angoli e lungo i battiscopa. Utilizzando l'intelligente sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e rapidamente attaccato e staccato dalla bocchetta, senza entrare in contatto con lo sporco: basta premere il panno in microfibra sulla bocchetta per pavimenti EasyFix e staccarlo grazie alla linguetta.

Caratteristiche e vantaggi
Comodo sistema hook-and-loop
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
Tecnologia lamellare innovativa
Giunto flessibile
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
Microfibra di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 314 x 177 x 97
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Pavimenti e piastrelle