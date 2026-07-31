La bocchetta per pavimenti compatibile con tutti i pulitori a vapore EasyFix, qui dotata di un panno per pavimenti in microfibra compatibile, garantisce risultati di pulizia eccellenti su pavimenti duri, anche negli angoli e lungo i battiscopa. Utilizzando l'intelligente sistema a strappo, il panno per pavimenti in microfibra può essere facilmente e rapidamente attaccato e staccato dalla bocchetta, senza entrare in contatto con lo sporco: basta premere il panno in microfibra sulla bocchetta per pavimenti EasyFix e staccarlo grazie alla linguetta.