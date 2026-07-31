Set rulli in microfibra per pietra per lavapavimenti
Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti in pietra. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.
Il set a due rulli pietra è lo strumento perfetto per pulire a fondo i pavimenti duri.. Grazie alle setole intrecciate in nylon e alle strisce abrasive, il set di rulli in pietra rimuove lo sporco ostinato con estrema facilità e fa brillare anche fessure e superfici irregolari. Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C.
Caratteristiche e vantaggi
Setole integrate
- Per la rimozione senza sforzo dello sporco ostinato.
- Anche le fessure e i pavimenti irregolari diventano perfettamente puliti.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 60 x 60