Set rulli in microfibra per pietra per lavapavimenti

Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti in pietra. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.

Il set a due rulli pietra è lo strumento perfetto per pulire a fondo i pavimenti duri.. Grazie alle setole intrecciate in nylon e alle strisce abrasive, il set di rulli in pietra rimuove lo sporco ostinato con estrema facilità e fa brillare anche fessure e superfici irregolari. Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C.

Caratteristiche e vantaggi
Setole integrate
  • Per la rimozione senza sforzo dello sporco ostinato.
  • Anche le fessure e i pavimenti irregolari diventano perfettamente puliti.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 300 x 60 x 60