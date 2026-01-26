Set ugelli Premium per lavasuperfici

Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.

Caratteristiche e vantaggi
ugelli di ricambio
  • ugelli di ricambio facili e veloci da montare
  • Alta qualità per una lunga durata.
Getto piatto ad alta pressione
  • Anche la pulizia e l'allentamento dello sporco ostinato.
Potente pulizia ad alta pressione
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 17 x 17 x 18