Dispositivo sturatubi e pulizia grondaie da 20 metri
Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.
L'intelligente soluzione 2 in 1 per la pulizia di grondaie e tubi di scarico otturati! L'innovativo kit di pulizia di grondaie e tubi per idropulitrici Kärcher funziona da solo, ad alta pressione. Si muove indipendentemente su una slitta attraverso le grondaie, senza che l'utente debba sostare permanentemente al suo fianco su una scala. Il kit di pulizia della grondaia e del tubo è dotato di due ugelli diversi: un ugello di pulizia del tubo con quattro getti ad alta pressione rivolti verso la parte posteriore e un ugello di pulizia della grondaia per il montaggio del tubo sulla slitta. L'utente può passare rapidamente e facilmente tra le applicazioni in qualsiasi momento. Un tubo flessibile non attorcigliato con connettore in ottone garantisce una lunga durata. Il tubo ha una lunghezza di 20 m. Il kit di pulizia di grondaie e tubi è adatto per idropulitrici da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Potente pulizia ad alta pressione
- Rimozione efficace e rapida delle ostruzioni dei tubi
Quattro getti ad alta pressione all'indietro
- Si muove facilmente attraverso i tubi
Protezione antipiega
- Evita al tubo di attorcigliarsi.
Raccordo in ottone
- Durevole e resistente
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|20
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|2,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|250 x 340 x 100
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Aree di applicazione
- Pulizia degli scarichi
- Pulizia dei canali di scolo
- Pulizia delle grondaie del tetto
