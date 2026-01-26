Lavasuperfici T 450
Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.
Con il Lavasuperfici T 450 è possibile pulire efficacemente grandi superfici in aree esterne, senza schizzi e fino al 50% più veloce rispetto alla pulizia con una lancia. Il braccio rotante a doppio getto assicura la rimozione dello sporco su grandi superfici. L'ugello di potenza aggiuntivo, che può essere comodamente attivato utilizzando il pedale, consente anche un'efficace pulizia di angoli e bordi. La pressione è regolabile ed è possibile pulire sia superfici dure come pietra e cemento, sia superfici più delicate come il legno. Grazie all'effetto hovercraft è particolarmente facile da manovrare e anche le superfici verticali come le porte del garage possono essere pulite in pochissimo tempo grazie alla pratica maniglia. Compatibile con tutte le idropulitrici delle classi da K 4 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Due ugelli rotanti a getto piatto
- Eccellenti prestazioni per area - ideale per pulire grandi aree.
Paraspruzzi
- Pulizia senza schizzi
Ugello di potenza aggiuntivo integrato
- Facile passare dalle normali bocchette T-Racer alla bocchetta elettrica utilizzando l'interruttore a pedale.
Griglia di protezione speciale per la pulizia delle superfici in ghiaia
- La griglia di protezione a maglia fine consente la pulizia delle superfici in ghiaia, ad es. nei giardini giapponesi.
Regolabile in altezza
- Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
- Pulizia in base alle necessità di superfici sensibili e non sensibili grazie alla distanza dell'ugello regolabile dall'oggetto.
Maniglia
- Facile pulizia delle superfici verticali.
Effetto hovercraft
- Il detergente per superfici si sprge sul pavimento e garantisce una facile pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|2,1
|Peso con imballo (kg)
|2,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|790 x 321 x 1011
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Terrazzo
- Porte del garage
- Piccole facciate di case
- Patio, vialetti
- Muri del giardino e in pietra
- Sentieri
Accessori
RICAMBI Lavasuperfici T 450
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.