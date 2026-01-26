Con il Lavasuperfici T 450 è possibile pulire efficacemente grandi superfici in aree esterne, senza schizzi e fino al 50% più veloce rispetto alla pulizia con una lancia. Il braccio rotante a doppio getto assicura la rimozione dello sporco su grandi superfici. L'ugello di potenza aggiuntivo, che può essere comodamente attivato utilizzando il pedale, consente anche un'efficace pulizia di angoli e bordi. La pressione è regolabile ed è possibile pulire sia superfici dure come pietra e cemento, sia superfici più delicate come il legno. Grazie all'effetto hovercraft è particolarmente facile da manovrare e anche le superfici verticali come le porte del garage possono essere pulite in pochissimo tempo grazie alla pratica maniglia. Compatibile con tutte le idropulitrici delle classi da K 4 a K 7.