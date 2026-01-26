Spazzola intercambiabile universale W 120

La spazzola intercambiabile Universale per la spazzola rotante è ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come la vernice, il vetro o la plastica.

Le setole trasparenti sono adatte e utilizzabili per svariati lavori di pulizia. L'accessorio intercambiabile universale per la spazzola girevole WB 120 è ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. L'attacco è anche compatibile con il modello precedente, la spazzola WB 100.

Caratteristiche e vantaggi
Morbide setole trasparenti
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Si usa ovunque
  • Per tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Accessori opzionali
  • Più versatilità per la spazzola rotante
Compatibilità
  • Compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 153 x 153 x 48
Videos
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Serre
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Porte del garage
  • Tende/tapparelle
  • Elementi dello schermo privacy
  • Davanzali
  • Rivestimenti per balconi
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone