Spazzola intercambiabile universale W 120
La spazzola intercambiabile Universale per la spazzola rotante è ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come la vernice, il vetro o la plastica.
Le setole trasparenti sono adatte e utilizzabili per svariati lavori di pulizia. L'accessorio intercambiabile universale per la spazzola girevole WB 120 è ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. L'attacco è anche compatibile con il modello precedente, la spazzola WB 100.
Caratteristiche e vantaggi
Morbide setole trasparenti
- Pulizia delicata ed efficiente.
Si usa ovunque
- Per tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Accessori opzionali
- Più versatilità per la spazzola rotante
Compatibilità
- Compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Veicoli
- Serre
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Porte del garage
- Tende/tapparelle
- Elementi dello schermo privacy
- Davanzali
- Rivestimenti per balconi
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone