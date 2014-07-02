Spazzola rotante morbida universale WB 100

L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.

Caratteristiche e vantaggi
Applicazione dell'agente di pulizia
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Dosatore detergente
  • Uso efficiente del detergente.
Testina rotante
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Il giunto variabile si regola di 180 °
  • Facile pulizia in punti difficili da raggiungere
Guarnizione di protezione rotante
  • Non graffia le superfici
Testina morbida
  • Pulizia delicata e potente per oggetti sensibili
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 0,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 270 x 155 x 160
Videos
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Serre
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Porte del garage
  • Tende/tapparelle
  • Elementi dello schermo privacy
  • Davanzali
  • Rivestimenti per balconi
Accessori