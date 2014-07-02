Spazzola rotante morbida universale WB 100
L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.
L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione dell'agente di pulizia
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Dosatore detergente
- Uso efficiente del detergente.
Testina rotante
- Pulizia delicata ed efficiente.
Il giunto variabile si regola di 180 °
- Facile pulizia in punti difficili da raggiungere
Guarnizione di protezione rotante
- Non graffia le superfici
Testina morbida
- Pulizia delicata e potente per oggetti sensibili
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|0,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Standard
Aree di applicazione
- Veicoli
- Serre
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Porte del garage
- Tende/tapparelle
- Elementi dello schermo privacy
- Davanzali
- Rivestimenti per balconi