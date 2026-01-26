WB 120 Car & Bike

Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.

Utilizzando una leva di rilascio, l'innovativo accessorio intercambiabile Car & Bike può essere rapidamente e facilmente sostituito, senza entrare in contatto con lo sporco, e il suo involucro trasparente offre un'esperienza di pulizia eccezionale. Grazie all'intelligente chiusura a strappo, la sezione in tessuto dell'accessorio in due parti può essere rimossa dopo la pulizia e lavata in lavatrice a 60 ° C. La spazzola per idropulitrice con morbido panno in microfibra è ideale per la pulizia delicata di auto e moto. Il detergente può essere applicato tramite l'idropulitrice, se necessario. Grazie al suo nuovo cambio, il WB 120 vanta più potenza dei modelli precedenti, per una pulizia efficace e accurata. La spazzola di lavaggio rotante può essere fissata a tutte le idropulitrici Kärcher nelle classi da K 2 a K 7. Gli accessori intercambiabili Universal e Home & Garden, disponibili separatamente, sono adatti a tutte le superfici lisce, o appositamente adattati a superfici resistenti e sono compatibili con sia il WB 120 che il suo predecessore, il WB 100.

Caratteristiche e vantaggi
Testina rotante
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio
  • Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
Innovativo accessorio in microfibra con chiusura a velcro
  • Il primo accessorio di tessuto per una spazzola rotante a pressione sostituibile e lavabile
Pulizia particolarmente delicata
  • Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Rimovibile e lavabile
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
Applicazione detergente tramite idropulitrice
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Involucro trasparente
  • Esperienza di pulizia grazie alla visibile tecnologia.
Compatibile con l'adattatore per tubo da giardino
  • Collegamento più rapido di tutte le spazzole Kärcher al tubo da giardino senza utilizzare l'idropulitrice.
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 75% poliestere, 25% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 296 x 142 x 140
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
Accessori
RICAMBI WB 120 Car & Bike

