Spazzola rotante WB 120
Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.
La spazzola rotante, che include l'attacco universale Kärcher, è dotata di una leva di rilascio per un cambio rapido e semplice della spazzola senza venire in contatto con lo sporco, e presenta una copertura trasparente per una pulizia particolarmente accurata. La spazzola per idropulitrice è consigliata per la pulizia di una varietà di superfici come vernice, vetro o plastica. Il detergente può essere applicato tramite l'idropulitrice, se necessario. Grazie alla sua linea rinnovata, la WB 120 vanta più potenza rispetto ai modelli precedenti, per una pulizia efficace e completa. La spazzola rotante si adatta su tutti i modelli di idropulitrici Kärcher dalla K2 alla K7. Gli accessori intercambiabili Car & Bike e Home & Garden, entrambi disponibili separatamente, sono progettati specificamente per superfici delicate e resistenti e sono compatibili sia con la spazzola WB 120 che con il modello precedente, la WB 100.
Caratteristiche e vantaggi
Testina rotante
- Pulizia delicata ed efficiente.
Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio
- Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
Applicazione detergente tramite idropulitrice
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Involucro trasparente
- Esperienza di pulizia grazie alla visibile tecnologia.
Compatibile con l'adattatore per tubo da giardino
- Collegamento più rapido di tutte le spazzole Kärcher al tubo da giardino senza utilizzare l'idropulitrice.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|309 x 153 x 135
Aree di applicazione
- Veicoli
- Serre
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Porte del garage
- Tende/tapparelle
- Elementi dello schermo privacy
- Davanzali
- Rivestimenti per balconi
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone