La spazzola rotante, che include l'attacco universale Kärcher, è dotata di una leva di rilascio per un cambio rapido e semplice della spazzola senza venire in contatto con lo sporco, e presenta una copertura trasparente per una pulizia particolarmente accurata. La spazzola per idropulitrice è consigliata per la pulizia di una varietà di superfici come vernice, vetro o plastica. Il detergente può essere applicato tramite l'idropulitrice, se necessario. Grazie alla sua linea rinnovata, la WB 120 vanta più potenza rispetto ai modelli precedenti, per una pulizia efficace e completa. La spazzola rotante si adatta su tutti i modelli di idropulitrici Kärcher dalla K2 alla K7. Gli accessori intercambiabili Car & Bike e Home & Garden, entrambi disponibili separatamente, sono progettati specificamente per superfici delicate e resistenti e sono compatibili sia con la spazzola WB 120 che con il modello precedente, la WB 100.