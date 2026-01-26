Spazzola rotante WB 120

Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di sgancio.

La spazzola rotante, che include l'attacco universale Kärcher, è dotata di una leva di rilascio per un cambio rapido e semplice della spazzola senza venire in contatto con lo sporco, e presenta una copertura trasparente per una pulizia particolarmente accurata. La spazzola per idropulitrice è consigliata per la pulizia di una varietà di superfici come vernice, vetro o plastica. Il detergente può essere applicato tramite l'idropulitrice, se necessario. Grazie alla sua linea rinnovata, la WB 120 vanta più potenza rispetto ai modelli precedenti, per una pulizia efficace e completa. La spazzola rotante si adatta su tutti i modelli di idropulitrici Kärcher dalla K2 alla K7. Gli accessori intercambiabili Car & Bike e Home & Garden, entrambi disponibili separatamente, sono progettati specificamente per superfici delicate e resistenti e sono compatibili sia con la spazzola WB 120 che con il modello precedente, la WB 100.

Caratteristiche e vantaggi
Testina rotante
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio
  • Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
Applicazione detergente tramite idropulitrice
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Involucro trasparente
  • Esperienza di pulizia grazie alla visibile tecnologia.
Compatibile con l'adattatore per tubo da giardino
  • Collegamento più rapido di tutte le spazzole Kärcher al tubo da giardino senza utilizzare l'idropulitrice.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 309 x 153 x 135
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Serre
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Porte del garage
  • Tende/tapparelle
  • Elementi dello schermo privacy
  • Davanzali
  • Rivestimenti per balconi
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
