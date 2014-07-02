Spazzola lavaggio rotante
La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).
La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).
Caratteristiche e vantaggi
Spazzola di lavaggio rotante alimentata ad acqua
- Non è necessario alcun motore aggiuntivo per l'azionamento della spazzola.
- Stile di costruzione compatto e leggero.
Si collega alla lancia spray (attacco M 18 x 1,5)
- Semplice e robusto.
Setole di nylon
- Le superfici sono protette.
Elevato potere pulente meccanico grazie alla rotazione
- Eccellenti prestazioni di pulizia.
- Minor tempo richiesto rispetto alle spazzole di lavaggio standard.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|500 - 800
|Materiale
|Nylon
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1