Spazzola lavaggio rotante

La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).

La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).

Caratteristiche e vantaggi
Spazzola di lavaggio rotante alimentata ad acqua
  • Non è necessario alcun motore aggiuntivo per l'azionamento della spazzola.
  • Stile di costruzione compatto e leggero.
Si collega alla lancia spray (attacco M 18 x 1,5)
  • Semplice e robusto.
Setole di nylon
  • Le superfici sono protette.
Elevato potere pulente meccanico grazie alla rotazione
  • Eccellenti prestazioni di pulizia.
  • Minor tempo richiesto rispetto alle spazzole di lavaggio standard.
Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 500 - 800
Materiale Nylon
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo