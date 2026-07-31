Questa spazzola rotante con giunzione ergonomica è ideale per pulire tutte le superfici liscie, come quelle verniciate, il vetro o la plastica. Il giunto si piega fino a 180° per arrivare a pulire anche le aree più difficili da raggiungere. E' possibile regolare la velocità e il dosaggio del detergente. L'anello più esterno in plastica protegge le superfici dai graffi. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.