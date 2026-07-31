Spazzola rotante WB 100

Spazzola rotante con manico per una pulizia delicata ma potente su tutte le superfici liscie: verniciate, vetro o plastica. Il manico è regolabile per raggiungere anche le aree più difficili

Questa spazzola rotante con giunzione ergonomica è ideale per pulire tutte le superfici liscie, come quelle verniciate, il vetro o la plastica. Il giunto si piega fino a 180° per arrivare a pulire anche le aree più difficili da raggiungere. E' possibile regolare la velocità e il dosaggio del detergente. L'anello più esterno in plastica protegge le superfici dai graffi. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Applicazione dell'agente di pulizia
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Dosatore detergente
  • Uso efficiente del detergente.
Testina rotante
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Il giunto variabile si regola di 180 °
  • Facile pulizia in punti difficili da raggiungere
Guarnizione di protezione rotante
  • Non graffia le superfici
Testina morbida
  • Pulizia delicata e potente per oggetti sensibili
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 270 x 150 x 160
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Serre
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Porte del garage
  • Tende/tapparelle
  • Elementi dello schermo privacy
  • Davanzali
  • Rivestimenti per balconi