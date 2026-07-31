Spazzola scorrevole per tappeti mini
Rinfresca anche le superfici in moquette di forma irregolare e difficili da raggiungere con il vapore: l'aliante per tappeti Mini per un fissaggio senza sforzo all'ugello per pavimenti EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco.
Il parapendio Mini tappeto prende peso quando si tratta di pulire superfici in moquette difficili da raggiungere. È facile da fissare all'ugello per pavimenti EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco ed è ideale per rinfrescare anche le superfici di moquette di piccole dimensioni e di forma irregolare usando il vapore.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per l'ugello da pavimento EasyFix Mini
- È facile dare ai tappeti una nuova vita con il vapore.
- La sua forma compatta consente di rinfrescare senza problemi anche le superfici in moquette difficili da raggiungere.
L'ugello da pavimento EasyFix Mini può essere facilmente inserito nella vela del tappeto e rimosso di nuovo
- Per una gestione pratica senza doversi chinare.
- È possibile passare rapidamente tra la pulizia di pavimenti duri e moquette con il vapore.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|285 x 178 x 46
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Moquette