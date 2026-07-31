Tubo ad alta pressione, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

Tubo flessibile ad alta pressione resistente al calore fino a 155 °C (DN 8) con 10 m di lunghezza. Perfetto per tutte le idropulitrici ad alta pressione della gamma Classic di Kärcher.

Tubo flessibile ad alta pressione lungo dieci metri (DN 8) con robusti nippli in ottone e filettatura M 22 × 1,5 su entrambi i lati per il collegamento alla pistola a grilletto e alla macchina. Adatto a pressioni fino a 315 bar e a tutte le idropulitrici della gamma Classic di Kärcher - anche alle macchine ad acqua calda.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 315
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato M22 x 1,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo