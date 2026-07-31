Tubo flessibile ad alta pressione lungo dieci metri (DN 8) con robusti nippli in ottone e filettatura M 22 × 1,5 su entrambi i lati per il collegamento alla pistola a grilletto e alla macchina. Adatto a pressioni fino a 315 bar e a tutte le idropulitrici della gamma Classic di Kärcher - anche alle macchine ad acqua calda.