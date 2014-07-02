Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 35 è ideale per l'utilizzo con gli aspiratori a umido e a secco di Kärcher. Il tubo flessibile da 4 m è collegato all'apparecchio con un attacco a baionetta 1.0 e agli accessori con un attacco a clip 1.0. Entrambi gli attacchi sono compatibili con gli aspirapolvere fino al modello 2016. Entrambi gli attacchi sono compatibili con gli aspirapolvere fino al modello 2016. L'attacco a innesto a baionetta 1.0 è uguale per tutte le larghezze nominali (35, 40 e 50). L'adattatore per tubi NT con attacco a baionetta 1.0 può essere utilizzato per collegare tutti i tubi con attacco a baionetta 1.0 al nuovo sistema di accessori.