Tubo di aspirazione 3,5m per pompe
Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 3,5 metri Pronto per essere collegato alla pompa Può essere utilizzato come prolunga o con filtri di aspirazione Per pompe con attacco G1" (33,3mm)
Tubo spiralato da 3/4 "completo, pronto all'uso, da 3,5", 3,5 m per uso generale. Adatto per il collegamento diretto a pompe da giardino e pompe ad alta pressione. Adatto per prolunghe del tubo di aspirazione o per l'uso con filtri di aspirazione. Da utilizzare con pompe summenzionate con filettatura di raccordo da 1 "(33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile a spirale resistente al vuoto, pronto per il collegamento immediato
- Consente il collegamento diretto alla pompa e può essere utilizzato anche come prolungamento del tubo di aspirazione. I filtri di aspirazione possono anche essere attaccati per riutilizzare il tubo di aspirazione come set di tubi di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|3,5
|Diametro
|3/4″
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|415 x 400 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti