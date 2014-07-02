Tubo a spirale 1 ", 7" completo, pronto all'uso, resistente al vuoto. Per uso generale. Con filtro di aspirazione e dispositivo di prevenzione del riflusso per il collegamento al lato di aspirazione delle pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Ideale per prevenire il riflusso dell'acqua e accorciare i tempi di adescamento. Può essere utilizzato anche per l'estensione del tubo di aspirazione. Per l'uso con le pompe di cui sopra con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm).