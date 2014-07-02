Tubo di aspirazione 7m per pompe

Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 7 metri Pronto per essere collegato alla pompa Con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può essere utilizzato come prolunga Per pompe con attacco G1" (33,3mm)

Tubo a spirale 1 ", 7" completo, pronto all'uso, resistente al vuoto. Per uso generale. Con filtro di aspirazione e dispositivo di prevenzione del riflusso per il collegamento al lato di aspirazione delle pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. Ideale per prevenire il riflusso dell'acqua e accorciare i tempi di adescamento. Può essere utilizzato anche per l'estensione del tubo di aspirazione. Per l'uso con le pompe di cui sopra con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Tubo spiralato a spirale sottovuoto, completo e pronto all'uso con filtro di aspirazione e antiriflusso.
  • Per un collegamento facile e comodo alle pompe.
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 7
Diametro 3/4″
Colore nero
Peso (kg) 1,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 500 x 400 x 80
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti