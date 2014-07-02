Tubo di aspirazione - al metro
Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati
Tubo a spirale resistente al vuoto da 1 ", 25 m disponibile in blocco per uso generale. Il tubo può essere tagliato alla lunghezza richiesta. Può essere utilizzato insieme agli adattatori Kärcher e ai filtri di aspirazione Kärcher come set singoli. Ideale per il collegamento a pompe sommerse, pompe da giardino , pompe sommergibili a pressione, pompe ad alta pressione per uso domestico.
Caratteristiche e vantaggi
Al metro
- I tubi flessibili possono essere tagliati a lunghezze individuali. Possono essere utilizzati come kit di tubi di aspirazione individuali in combinazione con pezzi di collegamento e filtri di aspirazione.
Tubo flessibile a spirale resistente al vuoto
- Tubo flessibile per il prelievo e il pompaggio dell'acqua
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|25
|Diametro
|1″
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|5,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|470 x 470 x 200
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti