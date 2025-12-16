La pompa sommersa SP 2 Flat è perfetta per spostare grandi quantità d'acqua in poco tempo anche con particelle di sporco fino a 5 mm di spessore. Fino a 6000 l/h, è ideale per il drenaggio di piccole piscine o cantine allagate a causa della penetrazione di acque sotterranee o di perdite di lavatrici. La guarnizione è ad anello ed in ceramica: molto resistente. E' possibile effettuare un'estensione di garanzia di 5 anni su questo prodotto. Questa elettropompa si attiva automaticamente non appena l'interruttore a galleggiante viene colpito dall'acqua, questo modello ha la protezione anti funzionamento a secco e può funzionare anche quando il livello dell'acqua da aspirare è basso (da 7mm). Questo modello è fornito di piedini ripiegabili e un raccordo rapido per collegare tubi da 1 1/4".