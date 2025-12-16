Elettropompa sommersa per acque chiare SP 2 Flat

La SP 2 Flat è è la entry-level compatta tra le elettropompe sommerse. Sposta fino a 6000 l/h di acqua lasciando sulla superficie 1 mm di acqua.

La pompa sommersa SP 2 Flat è perfetta per spostare grandi quantità d'acqua in poco tempo anche con particelle di sporco fino a 5 mm di spessore. Fino a 6000 l/h, è ideale per il drenaggio di piccole piscine o cantine allagate a causa della penetrazione di acque sotterranee o di perdite di lavatrici. La guarnizione è ad anello ed in ceramica: molto resistente. E' possibile effettuare un'estensione di garanzia di 5 anni su questo prodotto. Questa elettropompa si attiva automaticamente non appena l'interruttore a galleggiante viene colpito dall'acqua, questo modello ha la protezione anti funzionamento a secco e può funzionare anche quando il livello dell'acqua da aspirare è basso (da 7mm). Questo modello è fornito di piedini ripiegabili e un raccordo rapido per collegare tubi da 1 1/4".

Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramica
Durevolissima
Interruttore a galleggiante
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapido
Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.
Piedini pieghevoli
  • Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta
Ventilazione automatica
  • Lavora in manuale da un livello d'acqua di 7mm
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
  • Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
  • Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
  • Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 250
Portata, max. (l/h) < 6000
Temperatura di alimentazione (°C) max. 35
Altezza di erogazione (m) 5
Pressione (bar) max. 0,5
Livello minimo di aspirazione in piano (mm) 1
Dimensione sporco aspirabile (mm) max. 5
Profondità di immersione (m) max. 7
Min. acqua residua, manuale (mm) 1
residuo acqua (mm) 1
Attacco filettato G1
Filettatura di collegamento lato pressione Filettatura interna G1
Cavo di alimentazione (m) 10
Voltaggio (V) 230 - 240
Frequenza (Hz) 50
Colore Giallo
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 227 x 240 x 262
Peso senza accessori (kg) 3,8
Peso con imballo (kg) 4,6

Scope of supply

  • Raccordo tubo: 1 1/4''

Dotazione

  • Comoda impugnatura di trasporto
  • Raccordo rapido per montare il tubo
  • Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
  • Interruttore per aspirazione in piano
  • Interruttore a galleggiante
  • Anello di tenuta in ceramica
