Elettropompa sommersa per acque chiare SP 2 Flat
La SP 2 Flat è è la entry-level compatta tra le elettropompe sommerse. Sposta fino a 6000 l/h di acqua lasciando sulla superficie 1 mm di acqua.
La pompa sommersa SP 2 Flat è perfetta per spostare grandi quantità d'acqua in poco tempo anche con particelle di sporco fino a 5 mm di spessore. Fino a 6000 l/h, è ideale per il drenaggio di piccole piscine o cantine allagate a causa della penetrazione di acque sotterranee o di perdite di lavatrici. La guarnizione è ad anello ed in ceramica: molto resistente. E' possibile effettuare un'estensione di garanzia di 5 anni su questo prodotto. Questa elettropompa si attiva automaticamente non appena l'interruttore a galleggiante viene colpito dall'acqua, questo modello ha la protezione anti funzionamento a secco e può funzionare anche quando il livello dell'acqua da aspirare è basso (da 7mm). Questo modello è fornito di piedini ripiegabili e un raccordo rapido per collegare tubi da 1 1/4".
Caratteristiche e vantaggi
Anello di tenuta in ceramicaDurevolissima
Interruttore a galleggianteL'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.
Quick Connect: raccordo rapidoRaccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.
Piedini pieghevoli
- Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta
Ventilazione automatica
- Lavora in manuale da un livello d'acqua di 7mm
L'interruttore galleggiante può essere fissato ad una certa altezza
- Lavora anche in continuo
Comoda impugnatura di trasporto
- Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.
Prefiltro di rinforzo
- Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzioamento dell'elettropompa.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|250
|Portata, max. (l/h)
|< 6000
|Temperatura di alimentazione (°C)
|max. 35
|Altezza di erogazione (m)
|5
|Pressione (bar)
|max. 0,5
|Livello minimo di aspirazione in piano (mm)
|1
|Dimensione sporco aspirabile (mm)
|max. 5
|Profondità di immersione (m)
|max. 7
|Min. acqua residua, manuale (mm)
|1
|residuo acqua (mm)
|1
|Attacco filettato
|G1
|Filettatura di collegamento lato pressione
|Filettatura interna G1
|Cavo di alimentazione (m)
|10
|Voltaggio (V)
|230 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Colore
|Giallo
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Peso senza accessori (kg)
|3,8
|Peso con imballo (kg)
|4,6
Scope of supply
- Raccordo tubo: 1 1/4''
Dotazione
- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale: Interruttore galleggiante regolabile
- Interruttore per aspirazione in piano
- Interruttore a galleggiante
- Anello di tenuta in ceramica
