WV 6 small suction nozzle (white)

Perfetto per finestre a traliccio e altre superfici di finestre di piccole dimensioni: l'ugello di aspirazione stretto per WV 4-4, WV 6 e WV 7 ha una larghezza di 170 mm.

Con una larghezza di 170 mm, l'ugello di aspirazione stretto per WV 4-4, WV 6 e WV 7 è particolarmente adatto alla pulizia di finestre a traliccio e altre piccole superfici di finestre che non possono essere pulite con ugelli di aspirazione più grandi senza una certa difficoltà.

Caratteristiche e vantaggi
Labbra tergivetro Xtra!Flex®
  • Le labbra tergivetro in silicone Xtra!Flex® con tecnologia innovativa rendono la pulizia ancora più flessibile, ideale per l'utilizzo fino al pavimento e ai bordi.
  • Il lungo labbro in silicone consente la rimozione in una volta sola, rendendo l'aspirapolvere a batteria alimentato a batteria ancora più flessibile.
Forma stretta
  • Ideale per finestre tipo inglesina o altri spazi stretti.
Facile da cambiare
  • Gli ugelli di aspirazione sono facili da cambiare.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 172 x 98 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Finestre a reticolo
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Condensazione
  • Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone
Accessori