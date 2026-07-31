WV 6 small suction nozzle (white)
Perfetto per finestre a traliccio e altre superfici di finestre di piccole dimensioni: l'ugello di aspirazione stretto per WV 4-4, WV 6 e WV 7 ha una larghezza di 170 mm.
Con una larghezza di 170 mm, l'ugello di aspirazione stretto per WV 4-4, WV 6 e WV 7 è particolarmente adatto alla pulizia di finestre a traliccio e altre piccole superfici di finestre che non possono essere pulite con ugelli di aspirazione più grandi senza una certa difficoltà.
Caratteristiche e vantaggi
Labbra tergivetro Xtra!Flex®
- Le labbra tergivetro in silicone Xtra!Flex® con tecnologia innovativa rendono la pulizia ancora più flessibile, ideale per l'utilizzo fino al pavimento e ai bordi.
- Il lungo labbro in silicone consente la rimozione in una volta sola, rendendo l'aspirapolvere a batteria alimentato a batteria ancora più flessibile.
Forma stretta
- Ideale per finestre tipo inglesina o altri spazi stretti.
Facile da cambiare
- Gli ugelli di aspirazione sono facili da cambiare.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|172 x 98 x 41
Aree di applicazione
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Condensazione
- Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone