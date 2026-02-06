Soffiatore per foglie a batteria LBL 4 Battery
Potente,mobile ed ergonomico: il soffiatore a batteria agli ioni di litio da 36 V con controllo di potenza a due stadi, raggiunge una velocità massima dell'aria di 250 km/h.
Il soffiatore a batteria agli ioni di litio da 36 V, completo di controllo di potenza a due stadi, raggiunge una velocità massima dell'aria di 250 km / h. Il soffiatore è dotato di un ugello piatto rimovibile con bordo raschiatore integrato che consente di spostare le foglie in modo controllato e mirato e di rimuovere le foglie umide e calpestate. Il dispositivo si adatta in modo ergonomico alla presa manuale ed è molto ben bilanciato.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di soffiaggio
- Rimozione potente di foglie e sporco intorno a casa e garage.
Ugello piatto rimovibile
- Per una pulizia precisa e accurata. Le foglie possono, ad esempio, essere soffiate e impilate.
Controllo della potenza a due stadi
- Massima potenza o massima durata: in base alle esisegenze
Bordo raschiante integrato
- Le foglie umide e lo sporco compatto possono essere rimossi utilizzando il bordo a raschietto.
Design ergonomico
- Perfettamente bilanciato per una pulizia senza sforzo.
Chiusura a baionetta
- Il tubo di soffiaggio può essere rimosso facilmente in modo che il dispositivo occupi meno spazio se conservato.
Batteria da 36 V Piattaforma batteria
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
- La batteria ricaricabile può essere utilizzata con gli altri device a batteria 36 V Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Velocità aria (km/h)
|max. 250
|Portata d'aria (m³/h)
|330
|Regolatore velocità
|sì
|Impostazioni di velocità
|2
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,2
|Peso con imballo (kg)
|3,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Tubo di soffiaggio
- Ugello piatto rimovibile con bordo raschiante
Aree di applicazione
- Rimuove le foglie intorno alla casa
- Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
- Viottoli intorno alla casa
- Aree intorno alla casa e al giardino
