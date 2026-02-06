Soffiatore per foglie a batteria LBL 4 Battery

Potente,mobile ed ergonomico: il soffiatore a batteria agli ioni di litio da 36 V con controllo di potenza a due stadi, raggiunge una velocità massima dell'aria di 250 km/h.

Il soffiatore a batteria agli ioni di litio da 36 V, completo di controllo di potenza a due stadi, raggiunge una velocità massima dell'aria di 250 km / h. Il soffiatore è dotato di un ugello piatto rimovibile con bordo raschiatore integrato che consente di spostare le foglie in modo controllato e mirato e di rimuovere le foglie umide e calpestate. Il dispositivo si adatta in modo ergonomico alla presa manuale ed è molto ben bilanciato.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo di soffiaggio
  • Rimozione potente di foglie e sporco intorno a casa e garage.
Ugello piatto rimovibile
  • Per una pulizia precisa e accurata. Le foglie possono, ad esempio, essere soffiate e impilate.
Controllo della potenza a due stadi
  • Massima potenza o massima durata: in base alle esisegenze
Bordo raschiante integrato
  • Le foglie umide e lo sporco compatto possono essere rimossi utilizzando il bordo a raschietto.
Design ergonomico
  • Perfettamente bilanciato per una pulizia senza sforzo.
Chiusura a baionetta
  • Il tubo di soffiaggio può essere rimosso facilmente in modo che il dispositivo occupi meno spazio se conservato.
Batteria da 36 V Piattaforma batteria
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza grazie agli ioni litio
  • La batteria ricaricabile può essere utilizzata con gli altri device a batteria 36 V Kärcher.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Velocità aria (km/h) max. 250
Portata d'aria (m³/h) 330
Regolatore velocità
Impostazioni di velocità 2
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Prestazioni per carica della batteria (m²) max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,2
Peso con imballo (kg) 3,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Tubo di soffiaggio
  • Ugello piatto rimovibile con bordo raschiante
Soffiatore per foglie a batteria LBL 4 Battery
Videos
Aree di applicazione
  • Rimuove le foglie intorno alla casa
  • Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
  • Viottoli intorno alla casa
  • Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI LBL 4 Battery

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.