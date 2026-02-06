Il soffiatore a batteria agli ioni di litio da 36 V, completo di controllo di potenza a due stadi, raggiunge una velocità massima dell'aria di 250 km / h. Il soffiatore è dotato di un ugello piatto rimovibile con bordo raschiatore integrato che consente di spostare le foglie in modo controllato e mirato e di rimuovere le foglie umide e calpestate. Il dispositivo si adatta in modo ergonomico alla presa manuale ed è molto ben bilanciato.