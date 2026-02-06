Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual

Potente ed efficiente: il motore a 36 V ad alte prestazioni alimentato da due batterie da 18V, permette di divertirsi falciando il prato. Altamente efficace anche con l'erba alta.

Il regolabordi a doppia batteria LTR 3-18 Dual è una soluzione particolarmente potente e comoda per tagliare il prato e i bordi del prato con la massima precisione. Il potente motore ad alte prestazioni da 36 V è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V. La maniglia regolabile e l'asta telescopica sono progettate per essere estremamente ergonomiche. La testina rotante garantisce un taglio preciso e un'apposita protezione garantisce una distanza di sicurezza da piante e alberi. Che si tratti di angoli stretti o punti del giardino difficili da raggiungere, questo regolabordi è adatto a ogni sfida. Poiché l'inclinazione può essere regolata, è possibile ottenere risultati perfetti anche in presenza di ostacoli o pendii. La regolazione automatica consenta un taglio accurato ad ogni utilizzo. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual: Potenza da 36 V
Potenza da 36 V
Potente motore da 36 V alimentato da due batterie al litio da 18 V
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual: Sistema di taglio efficiente
Sistema di taglio efficiente
Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual: Taglio del bordo
Taglio del bordo
Testina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.
Testata regolabile
  • Soluzione di rifilatura ergonomica, anche in presenza di ostacoli bassi come panche da giardino.
Protezione piegevole per le piante
  • Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi.
Manico telescopico
  • Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una posizione di lavoro verticale che previene mal di schiena e lesioni.
Design ergonomico
  • Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
  • Le leve della maniglia doppia si possono aggiustare per una presa ergonomica e per non sovraccaricare la schiena.
Regolazione automatica della lunghezza del filo
  • La regolazione automatica garantisce che il filo sia sempre della lunghezza ideale per il lavoro.
Uso ottimale delle lame del tagliabordi
  • Ideale per lavori particolarmente intensi, come il diserbo.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
  • Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
  • Le due batterie intercambiabili possono essere utilizzate con tutte le macchine della piattaforma da 18 V Battery Power.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio del motore (V) 36
Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma Battery Power+ 18 V
Diametro di taglio (cm) 30
Taglierina più resistente Linea di testa
Lunghezza del filo automatico
Geometria della linea di taglio ritorto
Diametro linea (mm) 2
Regolatore velocità no
Velocità (rpm) 8000
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 2
Prestazioni per carica della batteria * (m) max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 3,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 345 x 350 x 1285

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Bretella

Dotazione

  • Bobina
  • Protezione per le piante
  • Regolazione dell'inclinazione
  • Maniglia aggiuntiva
  • Testina girevole
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
