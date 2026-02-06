Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual
Potente ed efficiente: il motore a 36 V ad alte prestazioni alimentato da due batterie da 18V, permette di divertirsi falciando il prato. Altamente efficace anche con l'erba alta.
Il regolabordi a doppia batteria LTR 3-18 Dual è una soluzione particolarmente potente e comoda per tagliare il prato e i bordi del prato con la massima precisione. Il potente motore ad alte prestazioni da 36 V è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V. La maniglia regolabile e l'asta telescopica sono progettate per essere estremamente ergonomiche. La testina rotante garantisce un taglio preciso e un'apposita protezione garantisce una distanza di sicurezza da piante e alberi. Che si tratti di angoli stretti o punti del giardino difficili da raggiungere, questo regolabordi è adatto a ogni sfida. Poiché l'inclinazione può essere regolata, è possibile ottenere risultati perfetti anche in presenza di ostacoli o pendii. La regolazione automatica consenta un taglio accurato ad ogni utilizzo. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza da 36 VPotente motore da 36 V alimentato da due batterie al litio da 18 V
Sistema di taglio efficienteProtegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Taglio del bordoTestina di rifinitura rotante per bordi del prato puliti e nitidi lungo cortili e sentieri.
Testata regolabile
- Soluzione di rifilatura ergonomica, anche in presenza di ostacoli bassi come panche da giardino.
Protezione piegevole per le piante
- Protegge le piante dai danni quando si rifila accanto alle aiuole e vicino agli alberi.
Manico telescopico
- Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una posizione di lavoro verticale che previene mal di schiena e lesioni.
Design ergonomico
- Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
- Le leve della maniglia doppia si possono aggiustare per una presa ergonomica e per non sovraccaricare la schiena.
Regolazione automatica della lunghezza del filo
- La regolazione automatica garantisce che il filo sia sempre della lunghezza ideale per il lavoro.
Uso ottimale delle lame del tagliabordi
- Ideale per lavori particolarmente intensi, come il diserbo.
Piattaforma per batterie Kärcher Battery Power da 18 V
- Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
- Le due batterie intercambiabili possono essere utilizzate con tutte le macchine della piattaforma da 18 V Battery Power.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio del motore (V)
|36
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Diametro di taglio (cm)
|30
|Taglierina più resistente
|Linea di testa
|Lunghezza del filo
|automatico
|Geometria della linea di taglio
|ritorto
|Diametro linea (mm)
|2
|Regolatore velocità
|no
|Velocità (rpm)
|8000
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Prestazioni per carica della batteria * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|3,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Bretella
Dotazione
- Bobina
- Protezione per le piante
- Regolazione dell'inclinazione
- Maniglia aggiuntiva
- Testina girevole
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi, per esempio lungo le aiuole o i sentieri
