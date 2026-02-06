Il regolabordi a doppia batteria LTR 3-18 Dual è una soluzione particolarmente potente e comoda per tagliare il prato e i bordi del prato con la massima precisione. Il potente motore ad alte prestazioni da 36 V è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V. La maniglia regolabile e l'asta telescopica sono progettate per essere estremamente ergonomiche. La testina rotante garantisce un taglio preciso e un'apposita protezione garantisce una distanza di sicurezza da piante e alberi. Che si tratti di angoli stretti o punti del giardino difficili da raggiungere, questo regolabordi è adatto a ogni sfida. Poiché l'inclinazione può essere regolata, è possibile ottenere risultati perfetti anche in presenza di ostacoli o pendii. La regolazione automatica consenta un taglio accurato ad ogni utilizzo. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.