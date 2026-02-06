L'aspiratore multiuso a batteria WD 3 Battery Premium offre molto più della semplice libertà di movimento durante l'aspirazione. Uno dei vantaggi è un serbatoio in acciaio inox estremamente stabile con una capacità di 17 litri. Un filtro a cartuccia che rende l'aspirazione dello sporco solido/liquido incredibilmente facile senza cambio del filtro. La maniglia rimovibile per il fissaggio degli accessori direttamente al tubo di aspirazione ottimizzato per il flusso. Una bocchetta per pavimenti a clip con inserto misto per una perfetta aspirazione. Una durata di 15 o 30 minuti con Battery Power 36/25 o Battery Power 36/50 agli ioni di litio intercambiabile (batterie non incluse). La pratica posizione di stazionamento consente di riporre comodamente il tubo di aspirazione e l'ugello del pavimento quando si interrompe il lavoro. Gli extra aggiuntivi includono la funzione soffiante, il sistema di bloccaggio Pull & Push, la maniglia di trasporto ergonomica e la pratica soluzione di stoccaggio degli accessori. Le batterie di altri dispositivi da 36 V sono utilizzabili su WD 3 Battery Premium.