La versione Premium dell'aspiratore multiuso WD 3 a batteria 36 V è dotata di un serbatoio da 17 l in acciaio inox. Batteria non inclusa.

L'aspiratore multiuso a batteria WD 3 Battery Premium offre molto più della semplice libertà di movimento durante l'aspirazione. Uno dei vantaggi è un serbatoio in acciaio inox estremamente stabile con una capacità di 17 litri. Un filtro a cartuccia che rende l'aspirazione dello sporco solido/liquido incredibilmente facile senza cambio del filtro. La maniglia rimovibile per il fissaggio degli accessori direttamente al tubo di aspirazione ottimizzato per il flusso. Una bocchetta per pavimenti a clip con inserto misto per una perfetta aspirazione. Una durata di 15 o 30 minuti con Battery Power 36/25 o Battery Power 36/50 agli ioni di litio intercambiabile (batterie non incluse). La pratica posizione di stazionamento consente di riporre comodamente il tubo di aspirazione e l'ugello del pavimento quando si interrompe il lavoro. Gli extra aggiuntivi includono la funzione soffiante, il sistema di bloccaggio Pull & Push, la maniglia di trasporto ergonomica e la pratica soluzione di stoccaggio degli accessori. Le batterie di altri dispositivi da 36 V sono utilizzabili su WD 3 Battery Premium.

Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher da 36 V intercambiabile
Possibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi nella piattaforma di alimentazione a batteria da 36 V.
Speciale filtro a cartuccia
Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Funzione soffiante
La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Pulisce anche il ciottolato senza fatica
Bocchetta pavimenti e tubo di aspirazione
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
  • Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
  • Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Pratico spazio per riporre gli accessori
  • Il vano porta accessori e i ganci porta cavo permettono all'operatore di avere gli accessori, tubi e bocchette sempre pronti all'uso.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
  • Facile da trasportate.
Ruote di trasporto
  • Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Potenza nominale di ingresso (W) 300
Potenza di aspirazione (W) 80
Aspirazione (mbar) max. 110
Portata aria (l/s) max. 40
Capacità vano raccolta (l) 17
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
DN (mm) 35
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 70 (2,5 Ah) / circa. 140 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) circa. 15 (2,5 Ah) / circa. 30 (5,0 Ah)
Rumorosità (dB(A)) 67
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 5,5
Peso con imballo (kg) 8,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 388 x 340 x 525

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Impugnatura estraibile
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip
  • Bocchetta fessure
  • Cartuccia filtro: 1 Pezzo(i), Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Funzione soffiante
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
  • Terrazzo
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Capanno delgi attrezzi
  • Interno del veicolo
  • Liquidi
  • Officina
  • Garage
  • Cantina
  • Ingresso
  • Stanza hobby
RICAMBI WD 3 Battery Premium

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.

