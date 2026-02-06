Bidone aspiratutto a batteria WD 3 Battery Premium
La versione Premium dell'aspiratore multiuso WD 3 a batteria 36 V è dotata di un serbatoio da 17 l in acciaio inox. Batteria non inclusa.
L'aspiratore multiuso a batteria WD 3 Battery Premium offre molto più della semplice libertà di movimento durante l'aspirazione. Uno dei vantaggi è un serbatoio in acciaio inox estremamente stabile con una capacità di 17 litri. Un filtro a cartuccia che rende l'aspirazione dello sporco solido/liquido incredibilmente facile senza cambio del filtro. La maniglia rimovibile per il fissaggio degli accessori direttamente al tubo di aspirazione ottimizzato per il flusso. Una bocchetta per pavimenti a clip con inserto misto per una perfetta aspirazione. Una durata di 15 o 30 minuti con Battery Power 36/25 o Battery Power 36/50 agli ioni di litio intercambiabile (batterie non incluse). La pratica posizione di stazionamento consente di riporre comodamente il tubo di aspirazione e l'ugello del pavimento quando si interrompe il lavoro. Gli extra aggiuntivi includono la funzione soffiante, il sistema di bloccaggio Pull & Push, la maniglia di trasporto ergonomica e la pratica soluzione di stoccaggio degli accessori. Le batterie di altri dispositivi da 36 V sono utilizzabili su WD 3 Battery Premium.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher da 36 V intercambiabilePossibilità di lavoro senza alimentazione elettrica e maggiore libertà di movimento. Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria. Compatibile con tutti i dispositivi nella piattaforma di alimentazione a batteria da 36 V.
Speciale filtro a cartucciaAspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Funzione soffianteLa funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare. Pulisce anche il ciottolato senza fatica
Bocchetta pavimenti e tubo di aspirazione
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Pratico spazio per riporre gli accessori
- Il vano porta accessori e i ganci porta cavo permettono all'operatore di avere gli accessori, tubi e bocchette sempre pronti all'uso.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Facile da trasportate.
Ruote di trasporto
- Si muove bene anche su terreni difficili come i sentieri nei giardini.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Potenza nominale di ingresso (W)
|300
|Potenza di aspirazione (W)
|80
|Aspirazione (mbar)
|max. 110
|Portata aria (l/s)
|max. 40
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|DN (mm)
|35
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 70 (2,5 Ah) / circa. 140 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|circa. 15 (2,5 Ah) / circa. 30 (5,0 Ah)
|Rumorosità (dB(A))
|67
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,5
|Peso con imballo (kg)
|8,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Funzione soffiante
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Capanno delgi attrezzi
- Interno del veicolo
- Liquidi
- Officina
- Garage
- Cantina
- Ingresso
- Stanza hobby
