Solo Kärcher mette a disposizione di prodotti Home & Garden la tecnologia professional rappresentata dal filtro plissettato piatto. Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene risparmiato. Vano raccolta in plastica. Cassetto portafiltro estraibile. Sacchetto filtro in vello

Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
  • Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
  • Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativi
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
  • Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
  • Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
  • Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
  • Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche

Dati tecnici

Potenza di aspirazione (W) 220
Capacità vano raccolta (l) 20
Materiale vano di raccolta Plastica
Cavo di alimentazione (m) 5
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso senza accessori (kg) 7,1
Peso con imballo (kg) 10,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 384 x 365 x 526

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
  • Impugnatura estraibile
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: clip con 2 strisce di gomma e 2 spazzole
  • Bocchetta fessure
  • Filtro plissettato piatto: Filtro a cartuccia removibile

Dotazione

  • Interruttore ON/OFF
  • Vano accessori
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
Aree di applicazione
  • Garage
  • Officina
  • Stanza hobby
  • Cantina
  • Ingresso
  • Interno del veicolo
  • Liquidi
Accessori
RICAMBI WD 4

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.

