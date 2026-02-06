Sacchetti filtro in pile, 4 pezzi
Resistente, antistrappo e con un alto gradi di ritenzione della polvere. Aumenta la capacità di raccolta della polvere e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.
Resistente, antistrappo e con un alto gradi di ritenzione polvere. Grazie alla struttura tridimensionale del tessuto in pile aumenta la durata dell'aspirazione in quanto può essere riempito al massimo con lo sporco senza perdita di capacità di aspirazione. Durano tre volte di più dei normali sacchetti filtro in carta. Adatti agli aspiratori solidi e liquidi delle gamme WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale in vello a tre strati
- Per un'elevata potenza di aspirazione e un'alta filtrazione della polvere durante l'uso.
- Estremamente resistente agli strappi, ideale per un uso intensivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|4
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 190 x 13
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido