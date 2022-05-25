Bidone aspiratutto WD 5 P V-25/5/22

Nuovo WD 5 P V-25/5/22 estremamente potente ed efficiente: dotato di bidone da 25l in plastica, cavo di alimentazione da 5m, tubo d'aspirazione di 2,2m e presa elettroutensile.

Le particelle più piccole, la polvere, lo sporco grossolano e persino i liquidi vengono rimossi rapidamente e senza sforzo da tutti i pavimenti duri con l'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 5 P V-25/5/22. Grazie al filtro piatto plissettato, rimuove sia lo sporco secco che quello umido senza dover cambiare il filtro durante il lavoro. Potenza di 1100 W ed alta efficienza energetica. Il contenitore di raccolta in plastica può contenere fino a 25 l. Dotato di ruotine grazie alle quali risulta facile da trascinare e manovrare anche su superfici irregolari. Il tubo di aspirazione misura 2,2 metri e il cavo di alimentazione 5 metri: la massima libertà di movimento è quindi garantita. Avviare l'aspiratore solidi liquidi è un gioco da ragazzi: basta collegare il cavo e girare l'interruttore rotante. Funzione soffiante. L'aspiratore colpisce anche per le sue molteplici possibilità di applicazione: è adatto per essere usato in casa, in giardino, sulla terrazza o in garage, per le ristrutturazioni e la pulizia delle auto.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto WD 5 P V-25/5/22: Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/off
Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Bidone aspiratutto WD 5 P V-25/5/22: Pulizia del filtro profonda
E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato. Potenza d'aspirazione sempre costante
Bidone aspiratutto WD 5 P V-25/5/22: Teconologia di sostituzione filtro brevettata
Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Il tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio.
  • Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta accessori e porta cavo
  • Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori
  • Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
  • Pulizia delicata delle superfici.
Sacchetto filtro in vello
  • Materiale resistente a tre strati
  • Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Impugnatura estraibile
  • Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
  • Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 1200
Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W) min. 100 - max. 2100
Potenza di aspirazione (W) 280
Aspirazione (mbar) max. 260
Portata aria (l/s) max. 70
Capacità vano raccolta (l) 25
Materiale vano di raccolta Plastica
Componente colore Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
Cavo di alimentazione (m) 5
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Rumorosità (dB(A)) 73
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 8,4
Peso con imballo (kg) 11,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 653

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
  • Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta secco-liquidi: commutabile
  • Bocchetta fessure
  • Adattatore per collegare l'elettroutensile
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
  • Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati

Dotazione

  • Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
  • Funzione di pulizia filtro
  • Interruttore ON/OFF
  • Controllo corrente
  • Funzione soffiante
  • Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
  • Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
  • Vano accessori
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Aree di applicazione
  • Officina
  • Restauro
  • Interno del veicolo
  • Garage
  • Terrazzo
  • Liquidi
  • Cantina
  • Stanza hobby
  • Ingresso
