Filtro plissettato piatto
Filtro plissettato piatto per aspiratori solidi e liquidi. Il filtro consente la sostituzione senza entrare in contatto con lo sporco
Si alloggia nell'apposito cassettino, è facile da sostituire. Per il cambio del filtro non è più necessario entrare in contatto con lo sporco. La posizione nella testata dell'aspiratore consente di utilizzare più spazio nel fusto per l'aspirazione dello sporco, anche liquido. Permette di aspirare solidi e liquidi senza cambiare il filtro. Adatto agli aspiratori solidi e liquidi delle gamme WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6.
Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
- Aspirattutto solido-liquidi senza dover sostituire il filtro.
- La sostituzione del filtro piatto pieghettato avviene in pochi secondi, ripiegando la scatola del filtro, senza contatto con lo sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|marrone
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|163 x 104 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco fine
- Sporco grossolano
- Liquidi