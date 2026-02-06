Filtro plissettato piatto

Filtro plissettato piatto per aspiratori solidi e liquidi. Il filtro consente la sostituzione senza entrare in contatto con lo sporco

Si alloggia nell'apposito cassettino, è facile da sostituire. Per il cambio del filtro non è più necessario entrare in contatto con lo sporco. La posizione nella testata dell'aspiratore consente di utilizzare più spazio nel fusto per l'aspirazione dello sporco, anche liquido. Permette di aspirare solidi e liquidi senza cambiare il filtro. Adatto agli aspiratori solidi e liquidi delle gamme WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6.

Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
  • Aspirattutto solido-liquidi senza dover sostituire il filtro.
  • La sostituzione del filtro piatto pieghettato avviene in pochi secondi, ripiegando la scatola del filtro, senza contatto con lo sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore marrone
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 163 x 104 x 50
Aree di applicazione
  • Sporco fine
  • Sporco grossolano
  • Liquidi