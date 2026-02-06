Si alloggia nell'apposito cassettino, è facile da sostituire. Per il cambio del filtro non è più necessario entrare in contatto con lo sporco. La posizione nella testata dell'aspiratore consente di utilizzare più spazio nel fusto per l'aspirazione dello sporco, anche liquido. Permette di aspirare solidi e liquidi senza cambiare il filtro. Adatto agli aspiratori solidi e liquidi delle gamme WD4, WD5, WD6, MV4, MV5, MV6.