Bidone aspiratutto WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
L'aspiraliquidi WD 6 P S V-30/6/22/T con contenitore in acciaio inox da 30 l, tubi in acciaio inox e comodo filtro plissettato piatto è l'ideale per le attività fai-da-te. DDC incluso
Include un filtro antipolvere per eseguire fori senza polvere, ad es. per appendere quadri, ecc. L'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 6 P S V-30/6/22/T è dotato di un contenitore in acciaio inox da 30 litri, un cavo lungo 6 metri, un tubo di aspirazione lungo 2,2 metri e tubi in acciaio inossidabile. Il comodo scarico può essere utilizzato per smaltire i liquidi aspirati. La presa di corrente integrata con interruttore on/off automatico consente di collegare utensili elettrici come levigatrici o seghe. Lo sporco viene immediatamente rimosso mediante aspirazione. L'interruttore rotante può essere utilizzato per regolare la potenza di aspirazione secondo necessità. Il filtro plissettato piatto può essere rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco, semplicemente aprendo la scatola del filtro e può essere pulito in modo efficiente utilizzando il pulsante di pulizia del filtro, ripristinando così la piena potenza di aspirazione. La funzione soffiante è particolarmente utile quando si puliscono oggetti delicati. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione.
Caratteristiche e vantaggi
Presa di corrente con interruttore on/off automatico per il collegamento di utensili elettrici
- Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente.
- L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Pulizia del filtro profonda
- E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
- Potenza d'aspirazione sempre costante
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo salvaspazio appendendolo alla testa del dispositivo.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Valvola di scarico
- La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta accessori e porta cavo
- Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori
- Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1300
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|300
|Aspirazione (mbar)
|max. 280
|Portata aria (l/s)
|max. 75
|Capacità vano raccolta (l)
|30
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|9,3
|Peso con imballo (kg)
|13,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Flexible suction hose: 1 m, 35 mm
- Aspiratore per polveri da foratura
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Valvola di scarico
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
- Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
RICAMBI WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.