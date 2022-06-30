Include un filtro antipolvere per eseguire fori senza polvere, ad es. per appendere quadri, ecc. L'aspirapolvere e aspiraliquidi WD 6 P S V-30/6/22/T è dotato di un contenitore in acciaio inox da 30 litri, un cavo lungo 6 metri, un tubo di aspirazione lungo 2,2 metri e tubi in acciaio inossidabile. Il comodo scarico può essere utilizzato per smaltire i liquidi aspirati. La presa di corrente integrata con interruttore on/off automatico consente di collegare utensili elettrici come levigatrici o seghe. Lo sporco viene immediatamente rimosso mediante aspirazione. L'interruttore rotante può essere utilizzato per regolare la potenza di aspirazione secondo necessità. Il filtro plissettato piatto può essere rimosso senza dover entrare in contatto con lo sporco, semplicemente aprendo la scatola del filtro e può essere pulito in modo efficiente utilizzando il pulsante di pulizia del filtro, ripristinando così la piena potenza di aspirazione. La funzione soffiante è particolarmente utile quando si puliscono oggetti delicati. L'impugnatura rimovibile con protezione elettrostatica consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione.