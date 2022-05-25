Le particelle più piccole, la polvere, lo sporco grossolano e persino i liquidi vengono rimossi rapidamente e senza sforzo da tutti i pavimenti duri con l'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 5 S V-25/5/22. Grazie al filtro piatto plissettato, rimuove sia lo sporco secco che quello umido senza dover cambiare il filtro durante il lavoro. Potenza di 1100 W ed alta efficienza energetica. Il contenitore di raccolta in acciaio inossidabile può contenere fino a 25 l. Inoltre, l'aspirapolvere è dotato di ruotine grazie alle quali risulta facile da trascinare e manovrare. Il tubo di aspirazione misura 2,2 metri e il cavo di alimentazione 5 metri. Avviare l'aspiratore solidi liquidi è un gioco da ragazzi: basta collegare il cavo e girare l'interruttore rotante. Funzione soffiante. L'aspiratore solidi-liquidi possiede un vano per contenere per gli ugelli, il cavo di alimentazione e il tubo di aspirazione mentre i piccoli utensili possono essere riposti sul ripiano superiore durante l'utilizzo. L'aspirapolvere colpisce anche per le sue possibilità di applicazione: è adatto per essere usato in casa, in giardino, sulla terrazza o in garage, per le ristrutturazioni e la pulizia delle auto.