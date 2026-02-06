Bidone aspiratutto WD 4 Premium
Aspiratore multiuso WD 4 Premium: potente e a basso consumo energetico. Contenitore in acciaio inossidabile robusto da 20 litri, filtro plissettato piatto e posizione parcheggio comoda per pause di lavoro.
Solo Kärcher mette a disposizione di prodotti Home & Garden la tecnologia professional rappresentata dal fi ltro plissettato piatto. Il fi ltro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene risparmiato. Vano raccolta in metallo. Cassetto portafi ltro estraibile. Sacchetto filtro in vello
Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativi
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
- Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza di aspirazione (W)
|220
|Capacità vano raccolta (l)
|20
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|7,5
|Peso con imballo (kg)
|11
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip con 2 strisce di gomma e 2 spazzole
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: Filtro a cartuccia removibile
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Vano accessori
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
Videos
Aree di applicazione
- Garage
- Officina
- Stanza hobby
- Cantina
- Ingresso
- Interno del veicolo
- Liquidi
Accessori
RICAMBI WD 4 Premium
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.