Bidone aspiratutto WD 6 P Premium
Estremamente potente e ad alta efficienza energetica: l'aspiratore multiuso WD 6 P Premium con contenitore in acciaio inossidabile, innovativa tecnologia di rimozione e di pulizia del filtro.
Gli aspiratori WD 6 hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza, dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta accessori a bordo macchina. Presa elettroutensile con on/off automatico. Sistema di pulizia filtro integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativi
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pulizia del filtro profonda
- E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
- Potenza d'aspirazione sempre costante
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/off
- Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente.
- L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
Valvola di scarico
- La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
- Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Interruttore On/Off girelvole con regolazione dipotenza d'aspirazione
- Regolazione potenza d'aspirazione anche con l'elettroutensile inserito
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza di aspirazione (W)
|260
|Capacità vano raccolta (l)
|30
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|9,1
|Peso con imballo (kg)
|13,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 694
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Bocchetta secco-liquidi: bocchetta per pavimenti commutabile con 2 strisce di gomma e 2 spazzole
- Bocchetta fessure
- Flexible suction hose: 1 m, 35 mm
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: Filtro a cartuccia removibile
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Valvola di scarico
- Paracolpi
Videos
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Garage
- Stanza hobby
- Cantina
- Ingresso
- Interno del veicolo
- Liquidi
Accessori
RICAMBI WD 6 P Premium
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.
AWARDS
Un ottimo aspiratore multifunzione
L'aspiratore multifunzione MV 6 P Premium ha ricevuto 5 "martelli" su 5 nel test pratico svolto dalla rivista "selbst ist der Mann": si tratta del risultato migliore.