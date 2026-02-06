Bidone aspiratutto WD 6 P Premium

Estremamente potente e ad alta efficienza energetica: l'aspiratore multiuso WD 6 P Premium con contenitore in acciaio inossidabile, innovativa tecnologia di rimozione e di pulizia del filtro.

Gli aspiratori WD 6 hanno tutto ciò che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante, pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza, dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta accessori a bordo macchina. Presa elettroutensile con on/off automatico. Sistema di pulizia filtro integrato.

Caratteristiche e vantaggi
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
  • Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
  • Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Accessori di aspirazione innovativi
  • Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
  • Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Impugnatura estraibile
  • Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
  • Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pulizia del filtro profonda
  • E' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato.
  • Potenza d'aspirazione sempre costante
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/off
  • Lo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente.
  • L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Funzione soffiante
  • La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
  • Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
Valvola di scarico
  • La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Pratica posizione di parcheggio
  • Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Vano porta accessori e porta cavo
  • Vano porta accessori e porta cavo, pratici e comodi.
Interruttore On/Off girelvole con regolazione dipotenza d'aspirazione
  • Regolazione potenza d'aspirazione anche con l'elettroutensile inserito
Specifiche

Dati tecnici

Potenza di aspirazione (W) 260
Capacità vano raccolta (l) 30
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Cavo di alimentazione (m) 6
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso senza accessori (kg) 9,1
Peso con imballo (kg) 13,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 418 x 382 x 694

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
  • Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Bocchetta secco-liquidi: bocchetta per pavimenti commutabile con 2 strisce di gomma e 2 spazzole
  • Bocchetta fessure
  • Flexible suction hose: 1 m, 35 mm
  • Adattatore per collegare l'elettroutensile
  • Filtro plissettato piatto: Filtro a cartuccia removibile

Dotazione

  • Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
  • Funzione di pulizia filtro
  • Interruttore ON/OFF
  • Controllo corrente
  • Funzione soffiante
  • Vano accessori
  • Impugnatura comoda 3in1
  • Gancio portacavo
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Valvola di scarico
  • Paracolpi
Bidone aspiratutto WD 6 P Premium
Aree di applicazione
  • Officina
  • Restauro
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Garage
  • Stanza hobby
  • Cantina
  • Ingresso
  • Interno del veicolo
  • Liquidi
