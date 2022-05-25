Il versatile aspirapolvere WD 5 P S V-25/5/22 è un must per ogni hobby. Fornisce un'aspirazione eccellente ed efficiente con un consumo energetico di soli 1100 watt. L'aspirapolvere e aspiraliquidi è dotato di caratteristiche come un robusto contenitore in acciaio inossidabile da 25 litri, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, un filtro plissettato piatto e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla sua bocchetta reversibile, elimina velocemente e a fondo segatura e piccoli pezzi di legno dal pavimento. Le superfici più delicate come la lavorazione del legno o un banco da lavoro disordinato possono essere pulite facilmente con la spazzola aspirante. L'impugnatura rimovibile consente di collegare vari ugelli direttamente al tubo di aspirazione, garantendo un lavoro senza fatica anche in spazi ristretti. Ovunque non sia possibile passare l'aspirapolvere, è possibile utilizzare la funzione di soffiaggio. Gli utensili elettrici possono essere facilmente collegati alla presa di corrente, che dispone di un interruttore di accensione/spegnimento automatico in modo che lo sporco risultante dal taglio o dalla levigatura venga aspirato direttamente.