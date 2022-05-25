Bidone aspiratutto WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
Un aspirapolvere estremamente potente ed efficiente dal punto di vista energetico: il WD 5 P S Workshop con contenitore in acciaio inossidabile da 25 litri, presa di corrente con interruttore on/off automatico, funzione di pulizia del filtro e accessori speciali.
Il versatile aspirapolvere WD 5 P S V-25/5/22 è un must per ogni hobby. Fornisce un'aspirazione eccellente ed efficiente con un consumo energetico di soli 1100 watt. L'aspirapolvere e aspiraliquidi è dotato di caratteristiche come un robusto contenitore in acciaio inossidabile da 25 litri, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, un filtro plissettato piatto e un sacchetto filtro in vello. Grazie alla sua bocchetta reversibile, elimina velocemente e a fondo segatura e piccoli pezzi di legno dal pavimento. Le superfici più delicate come la lavorazione del legno o un banco da lavoro disordinato possono essere pulite facilmente con la spazzola aspirante. L'impugnatura rimovibile consente di collegare vari ugelli direttamente al tubo di aspirazione, garantendo un lavoro senza fatica anche in spazi ristretti. Ovunque non sia possibile passare l'aspirapolvere, è possibile utilizzare la funzione di soffiaggio. Gli utensili elettrici possono essere facilmente collegati alla presa di corrente, che dispone di un interruttore di accensione/spegnimento automatico in modo che lo sporco risultante dal taglio o dalla levigatura venga aspirato direttamente.
Caratteristiche e vantaggi
Accessori speciali per la pulizia del banco da lavoroAspirazione veloce e accurata del banco da lavoro con una spazzola di aspirazione con setole morbide. Delicato sulle superfici e quindi adatto alle aree sensibili.
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/offLo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Pulizia del filtro profondaE' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato. Potenza d'aspirazione sempre costante
Teconologia di sostituzione filtro brevettata
- Praticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Aspirazione semplificiata anche sul ghiaietto
- Per una pulizia delicata di superfici delicate o oggetti intricati.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo di aspirazione può essere riposto in modo sicuro appendendolo alla testa del dispositivo.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta accessori e porta cavo
- Conservazione salvaspazio e sicura per gli accessori in dotazione.
- Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1100
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|280
|Aspirazione (mbar)
|max. 260
|Portata aria (l/s)
|max. 70
|Capacità vano raccolta (l)
|25
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|8,9
|Peso con imballo (kg)
|12,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Flexible suction hose: 1 m, 35 mm
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Spazzola aspirante con setole morbide
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Terrazzo
- Cantina
- Liquidi
