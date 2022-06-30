Aspirazione ultrapotente: ottieni i migliori risultati di pulizia contro sporco secco, umido, fine o grossolano grazie ad una potenza di 1300 W. Dotato di un sacco filtro in vello e di un filtro piatto plissettato, lo sporco secco e quello umido possono essere facilmente raccolti senza doverli sostituire durante il lavoro. Grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, questo può essere sostituito senza entrare a contatto con lo sporco e, con il suo sistema integrato di pulizia, può essere disintasato premendo un pulsante. Con il pratico interruttore rotante la potenza può essere regolata. Dotato di funzione soffiante e presa elettroutensile integrata. Il contenitore in acciaio inossidabile può contenere fino a 30 litri di sporco: lo sporco secco può essere svuotato aprendo la macchina e quello liquido può essere comodamente scaricato aprendo il tappo sul fondo del bidone. Il tubo di aspirazione ha una lunghezza di 2,2 metri. Grazie alle ruotine, l'aspiratore è facile da trascinare e la maniglia ergonomica lo rende facile da sollevare. Dopo l'uso, il tubo di aspirazione e il cavo di 6 metri possono essere riposti negli appositi supporti.