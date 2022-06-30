Bidone aspiratutto WD 6 P S V-30/6/22/T
Risultati di pulizia ed efficienza energetica con il nuovo WD 6. Dotato di bidone da 30l in acciaio inox, cavo di alimentazione da 6m, tubo di aspirazione da 2,2m e presa elettroutensile.
Aspirazione ultrapotente: ottieni i migliori risultati di pulizia contro sporco secco, umido, fine o grossolano grazie ad una potenza di 1300 W. Dotato di un sacco filtro in vello e di un filtro piatto plissettato, lo sporco secco e quello umido possono essere facilmente raccolti senza doverli sostituire durante il lavoro. Grazie alla tecnologia brevettata di rimozione del filtro, questo può essere sostituito senza entrare a contatto con lo sporco e, con il suo sistema integrato di pulizia, può essere disintasato premendo un pulsante. Con il pratico interruttore rotante la potenza può essere regolata. Dotato di funzione soffiante e presa elettroutensile integrata. Il contenitore in acciaio inossidabile può contenere fino a 30 litri di sporco: lo sporco secco può essere svuotato aprendo la macchina e quello liquido può essere comodamente scaricato aprendo il tappo sul fondo del bidone. Il tubo di aspirazione ha una lunghezza di 2,2 metri. Grazie alle ruotine, l'aspiratore è facile da trascinare e la maniglia ergonomica lo rende facile da sollevare. Dopo l'uso, il tubo di aspirazione e il cavo di 6 metri possono essere riposti negli appositi supporti.
Caratteristiche e vantaggi
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/offLo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Pulizia del filtro profondaE' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato. Potenza d'aspirazione sempre costante
Teconologia di sostituzione filtro brevettataPraticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Il tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio.
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Valvola di scarico
- La valvola di drenaggio agevola lo scarico dello sporco liquido
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Vano porta accessori e porta cavo
- Salvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori
- Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
- Pulizia delicata delle superfici.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1300
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|300
|Aspirazione (mbar)
|max. 280
|Portata aria (l/s)
|max. 75
|Capacità vano raccolta (l)
|30
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|6
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|9,3
|Peso con imballo (kg)
|13
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Flexible suction hose: 1 m, 35 mm
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Valvola di scarico
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Terrazzo
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
Accessori
RICAMBI WD 6 P S V-30/6/22/T
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.