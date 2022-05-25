Bidone aspiratutto WD 5 P S V-25/5/22
Nuovo WD 5 P S V-25/5/22 estremamente potente ed efficiente: dotato di bidone da 25l in acciaio inox, cavo di alimentazione da 5m, tubo d'aspirazione di 2,2m e presa elettroutensile.
Le particelle più piccole, la polvere, lo sporco grossolano e persino i liquidi vengono rimossi rapidamente e senza sforzo da tutti i pavimenti duri con l'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 5 P S V-25/5/22. Grazie al filtro piatto plissettato, rimuove sia lo sporco secco che quello umido senza dover cambiare il filtro durante il lavoro. Potenza di 1100 W ed alta efficienza energetica. Il contenitore di raccolta in acciaio inossidabile può contenere fino a 25 l. Inoltre, l'aspirapolvere è dotato di ruotine grazie alle quali risulta facile da trascinare e manovrare anche su superfici irregolari. Il tubo di aspirazione misura 2,2 metri e il cavo di alimentazione 5 metri. Avviare l'aspiratore solidi liquidi è un gioco da ragazzi: basta collegare il cavo e girare l'interruttore rotante. Dotato di funzione soffiante. L'aspiratore solidi-liquidi possiede una presa per elettroutensili con interruttore on/off e un vano per contenere per gli ugelli. L'aspiratore colpisce anche per le sue molteplici possibilità di applicazione: è adatto per essere usato in casa, in giardino, sulla terrazza o in garage, in ristrutturazioni e per la pulizia delle auto.
Caratteristiche e vantaggi
Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/offLo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spento automaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.
Pulizia del filtro profondaE' sufficiente premere l'apposito pulsante perché un getto di aria compressa colpisca il filtro e lo pulisca da tutto lo sporco su di esso accumulato. Potenza d'aspirazione sempre costante
Teconologia di sostituzione filtro brevettataPraticissimo sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. Aspirazione di liquidi e solidi senza dover sostituire il filtro.
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta accessori e porta cavo
- Vano porta accessroi a bordo macchina: pratico, sicuro e salva spazio
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
- Pulizia delicata delle superfici.
Sacchetto filtro in vello
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Impugnatura estraibile
- Possibilità di collegare diversi accessori al tubo di aspirazione.
- Per l'aspirazione facile - anche in spazi stretti.
Pratica posizione di parcheggio
- Parcheggio intermedio facile e veloce del tubo di aspirazione e della bocchetta per pavimenti durante le interruzioni di lavoro.
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1200
|Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)
|min. 100 - max. 2100
|Potenza di aspirazione (W)
|280
|Aspirazione (mbar)
|max. 260
|Portata aria (l/s)
|max. 70
|Capacità vano raccolta (l)
|25
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|8,9
|Peso con imballo (kg)
|12,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile con protezione elettrostatica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: commutabile
- Bocchetta fessure
- Adattatore per collegare l'elettroutensile
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Presa elettroutensile con interruttore on/off automatico
- Funzione di pulizia filtro
- Interruttore ON/OFF
- Controllo corrente
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura comoda 3in1
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 5 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Officina
- Restauro
- Interno del veicolo
- Garage
- Terrazzo
- Liquidi
- Cantina
- Stanza hobby
- Ingresso
Accessori
RICAMBI WD 5 P S V-25/5/22
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.